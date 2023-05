Reportan situación irregular en las afueras de la Alcaldía de San Francisco [+Video]

Miembros de los sindicatos laborales del oficialismo que trabajan en la Alcaldía de San Francisco, se reunieron este miércoles 17 de mayo en las adyacencias del lugar para protestar y exigir “sindicatos” al alcalde, Gustavo Fernández.

La manifestación causó una irregular situación en la sede del ayuntamiento sureño, ubicado en la urbanización La Coromoto, donde de inmediato llegaron funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), para resguardar las instalaciones.

En un video se observa como con pancartas y consignas, los protestantes defienden sus derechos y exigen ser atendidos aparentemente por la autoridad municipal.

Una fuente reveló a Versión Final que los manifestantes pertenecen a los sindicatos laborales del chavismo; sin embargo, actualmente “no están trabajando, pero siguen cobrando”.

Ante esto, el alcalde de San Francisco convocó a esos trabajadores para una actualización de datos y así determinar quiénes siguen o no laborando, situación que rechazan los empleados y por la cual hoy se aglomeraron en el lugar.

Él (Gustavo Fernández) quiere saber quiénes están actualmente trabajando o no, para sino sacarlos. Ellos lógicamente no quieren ir a actualizar sus datos porque se darán cuenta que no están trabajando y los van a sacar de la nómina”, indicó.