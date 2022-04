Reportan ruptura de otro tramo del muro de contención en Catatumbo

El presidente del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne (Cavilac), Carlos Albornoz, reportó que la tarde de este lunes se rompió otro tramo del dique de Catatumbo, esta vez a la altura de El Laberinto.

El primer tramo se rompió este domingo en el kilómetro 43 de Encontrados, causando inundaciones por el desborde del río Zulia.

"No repararon el dique, no permitieron que los productores movilizaran maquinarias, el río Catatumbo sale de su cause e inunda varios municipios circunvecinos del estado Zulia. Por muchos años los gremios alertaron sobre esta calamidad que ojalá no pase a tragedia", agregó Albornoz.

Armando Chacín, presidente de Fedenaga, responsabilizó a las autoridades nacionales por la falta de mantenimiento del muro de contención de Catatumbo.

En declaraciones dadas este lunes, el representante ganadero expresó que la ZODI siempre negó a los productores los permisos para trabajar con la maquinaria necesaria en pro del mantenimiento de la estructura, que une a Encontrados y El Guayabo.