Reportan que Caracas y varios estados del país amanecieron sin luz este sábado 26 Sep

Mediante de la red social Twitter, diversos usuarios denunciaron que varias zonas de la Gran Capital y varios estados del país amanecieron sin servicio eléctrico este sábado 26 de septiembre. De acuerdo con algunos usuarios, en Caracas algunas partes llevan más de 60 horas sin luz, mientras que otros reportan que llevan más de 36 horas sin el servicio eléctrico.

Algunas de las zonas afectadas por esta problemática son Catia, La Floresta, Los Samanes, Bello Monte, entre otras, según informan las personas en las redes sociales. Por su parte, esta misma situación pasa en otros estados del país, donde las personas amanecieron sin el servicio eléctrico. Entre los estados afectados destacan Mérida, Táchira, Barinas.

Vale destacar que, de estos estados, Mérida es uno de los más afectados, pues, según los usuarios, hay zonas que llevan entre 12 y 19 horas sin contar con el servicio eléctrico, por lo que llaman a las autoridades competentes a que tomen cartas en el asunto, ya que son varias horas sin luz.

Me preocupa que a los venezolanos nos viene un nuevo y gran apagon como el del año pasado. No se hizo nada para mejorar el sistema eléctrico y me temo que pronto veremos el resultado 🤯 El interior del país se ha visto azotado por cortes diarios y ya e

