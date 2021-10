Maracay: Reportan presunta muerte de pacientes recluidos en UCI del IVSS por fuga de oxígeno

Una situación tensa se vivió en las instalaciones del Seguro Social San José, en Maracay, estado Aragua, la noche de ayer, cuando familiares de pacientes por Covid-19, que estaban recluidos en la Unidad de Cuidados Intensivos, reportaron una presunta fuga en la tubería de oxígeno, dejando como saldo varios fallecidos, reseña el diario El Periodiquito sin precisar la cifra de fallecidos.

El equipo reporteril de El Periodiquito trató de contactar a las autoridades de este centro asistencial, sin embargo, no fue posible obtener información, no obstante; nos trasladamos hasta el lugar de los hechos para corroborar la información, donde los familiares de las víctimas denunciaron la situación que se viene presentando desde hace días en el centro de salud por una presunta “negligencia” médica, costo de los servicios en divisas, entre otros factores.

Hablaron los familiares

Elizabeth Cuevas, familiar de dos pacientes (uno fallecida y otro en UCI), indicó que las muertes de los enfermos por coronavirus se han registrado desde hace varios días y ninguna autoridad “daba la cara”, por lo que denunció la situación “irregular” en el centro hospitalario. “No nos han dado respuesta hasta este momento. Empezaron hoy (ayer) desde las 4:00 pm, los familiares tuvimos que gritar y pegarles a los vidrios, porque el director estaba escondido. Nadie nos vino a dar la cara que nuestros familiares habían fallecido”, enfatizó al El Periodiquito

Algunos familiares afirman que la saturación de sus parientes estaba “estable”, sobre pasaba los 95 de oxígeno, además de contar con todos los medicamentos que les solicitaban el personal de salud. Sin embargo, se preguntan cómo los pacientes empezaron a fallecer repentinamente.

Miguel Porrín, aseguró que “debido a una situación irregular por la falta de oxígeno la saturación empezaron a bajar descontroladamente. Nos dijeron que el Covid-19 estaba acabando con las personas lamentablemente, cuando en realidad sabemos que se trató de la fuga de oxígeno”.

Secretaría de Gobierno

Por su parte el general Jesús Viloria, secretario de Gobierno del estado Aragua, confirmó que se había reportado una fuga en una de las válvulas del sistema de tuberías de oxígeno, y en efecto se entrevistó con el secretario de Salud, doctor Juan Dávila para que se atendiera la emergencia, pero referente a fallecidos y cifras por esta causa manifestó desconocer de la versión.

Situación desde hace días

Angelina Ramírez junto a su hermana, quienes se encontraban apoyando a los pacientes con Covid-19, expresaron que su mamá murió hace días por la falta de atención en el centro asistencial. Aseguraban que las medicinas no representaban un problema, ya que al momento que le entregaron las pertenencias de su pariente estaban casi en su totalidad. Es por ello que denuncian que existe una “negligencia”, porque no le suministraban los remedios a su familiar.