Reportan caracoles africanos en el sector Etnia Guajira de Maracaibo

Vecinos del sector Etnia Guajira de Maracaibo, aseguran que en la Cañada Fénix, ubicada a escasos metros de sus residencias, desde hace tres días han aparecido caracoles africanos.

Olga Morales, habitante de la comunidad conformada por aproximadamente veinte familias, dijo que la especie se ha reproducido rápido y ya se encuentra en los patios y jardines de las casas.

Ayer habían muchísimos caracoles pero miniaturas, no se ven a simple vista. No sé si son los mismas africanos, supongo que si, porque aquí en Maracaibo no hay caracoles ni nada de eso", recordó Morales.