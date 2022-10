Reportan al menos cinco personas mordidas por serpientes en cinco días

Al menos cinco personas han resultado mordidas por serpientes en cinco días, en cinco estados venezolanos. El reporte corresponde al mayor de Bomberos Marinos, Luis Contreras, especialista en ofidios.

En el estado Zulia, concretamente en Gibraltar, municipio Sucre, Yeliseth Pérez, de 32 años, sacaba agua de su residencia el martes 11 de octubre, tras la fuerte lluvia ocurrida en la zona, cuando la mordió una serpiente guayacán en el pie derecho.

La trasladaron hasta el Hospital Juan de Dios Martínez, de Caja Seca, donde el médico de guardia la ingresó por envenenamiento ofídico bothópico. Ante la falta de suero antiofídico, la remitieron hasta el Hospital Dr. Pedro Emilio Carillo, de Valera, donde presentó alteración de la coagulación sangínea y edema.

Guárico

En San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, una niña de ocho años caminaba por una acera, cuando una cascabel la atacó en el pie derecho.

Los familiares la llevaron el martes en la noche hasta el Hospital Israel Ranuárez Balza, de la capital guariqueña, donde permanece recluida.

Los parientes aguardan por el suero antiofídico que pueda salvarle la vida a la pequeña.

Táchira

El mismo martes en la noche, un adolescente de 17 años andaba por una acera de la localidad de Orope, municipio García de Hevia, norte del estado Táchira.

En ese momento, una serpiente rabo seco lo mordió en el pie derecho.

Lo trasladaron hasta el hospital de La Fría, y los allegados del joven solicitan el suero antiofídico.

Trujillo

María Alejandra López Briceño, de 39 años, resultó mordida por una mapanare en el pie derecho, cuando caminaba por una acera en Mesa de Gallardo, sector Mamones, parte alta, parroquia Cruz Carrillo, municipio Trujillo, capital del estado homómino.

La llevaron el lunes hasta el Hospital Dr. José Gregorio Hernández, en la ciudad de Trujillo, donde presentó envenamiento ofídico bothópico en la mencionada extremidad.

Los familiares requieren con urgencia el antídoto para salvar la vida a la mujer, quien permanece recluida en el centro de salud.

Portuguesa

El viernes, Rolando Pacheco, de 37 años, realizaba labores agrarias en el sector Río Acarigua. Una serpiente rabo amarillo lo mordió en la mano derecha.

En el Hospital Dr. José María Casal Ramos, de Acarigua-Araure, el agricultor presentó envenenamiento ofídico bothópico.

Según el mayor Contreras, las últimas lluvias han ocasionado varios ataques de ofidios en Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón, Lara, Barinas, Portuguesa y eje Eje Panamericano, que comprende Zulia, Trujillo, Táchira y Mérida.

Afirma el especialista en serpientes que la crisis de suero antiofídico no solo es en Venezuela, sino mundial. Señala que la industria farmacéutica no lo elabora, porque alega que no le es rentable. Y "la Organización Mundial de la Salud (OMS) no la obliga".

Dijo que el suero antiofídico ronda los 450 dólares, "un producto bastante costoso y escaso en Venezuela", donde ha habido muchos envenamientos ofídicos, cuyos afectados no cuentan con recursos para sortear esta situación.