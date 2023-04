Renuncia el alcalde del municipio Cardenal Quintero en Mérida

El burgomaestre aseguró que a través de un registro audiovisual que no recibe recursos y no pueden “ayudar” a la ciudadanía. Es por ello que “después de haber rendido las cuentas, como manda la ley, de mi año de gestión de gobierno, he decidido dejar mi cargo a la orden y renunciar a mis funciones como alcalde”, indicó González.