"Renacida", una conferencia inspiradora que ofrecerá Anna Vaccarella el 27-Mar a beneficio de Famac

Anna Vaccarella, la reconocida y respetada periodista venezolana, traerá a la capital zuliana, este 27 de marzo, "Renacida", una conferencia motivacional que evoca la conexión con el corazón e invita a los asistentes a iniciar el crecimiento espiritual que se necesita para enfrentar los altibajos de la vida.

Vaccarella, quien es recordada por su paso por Alerta, en RCTV, y el Noticiero Venevision, entre otros programas de la televisión criolla, es una mujer inspiradora, no solo por ser un referente dentro del periodismo venezolano, sino por su fe de vida, tras superar la batalla contra el cáncer.

Todos los insumos espirituales que usó durante el padecimiento de la enfermedad, y su percepción de la vida tras ganar la batalla más dura que le ha tocado enfrentar, serán expuestos por Vaccarella en el auditorio de Centro de Bellas Artes el último domingo de marzo a las 5:00 p. m.

En una rueda de prensa vía Zoom, realizada este jueves en los espacios de Entona Café Bistro, Vaccarella recordó con emoción que fue en 2017 cuando estrenó la conferencia "Renacida", y fue especialmente frente al público de Maracaibo.

Ahora, tras cinco años de su primera presentación, regresa a tierra maracaibera, en una actividad a favor de Fundación Amigos de la Mujer con Cáncer de Mama (Famac), a propósito de la celebración de su aniversario y del mes de la mujer.

Renacida nace de una necesidad personal de entender mi para qué en esta tierra. Y cada día Dios es tan misericordioso que me lo hace ver. Con mi verdad quiero tocar almas y tocar corazones", dijo visiblemente emocionada por su visita a Maracaibo.

Durante una agradable conversación con los medios de comunicación, Anna Vaccarella aseguró que "Renacida" es la definición que más se acerca a lo que ella es en la actualidad.

La experiencia de su enfermedad fue transformadora, así lo manifiesta. A los 46 años de edad le fue detectado un Linfoma No Hodgkin. "En ese momento era una profesional súper, ultra eficiente, muy perfeccionista, que daba todo por el trabajo y por hacerlo bien. Pero no había una conexión con lo esencial. Tras esa enfermedad me considero renacida", recalcó.

La conferencia va dirigida a todo público: mujeres y hombres que han padecido o padecen el cáncer, así como cualquier otra dura enfermedad, personas que están enfrentando conflictos personales, duelos, pérdidas u otras adversidades.

El granito de arena que yo quiero aportar a la humanidad es ofrecer herramientas para vivir la adversidad, para vivir la vida en todos los matices. Es despertar la conciencia de hombres y mujeres".

La actividad es producida por Mónica Events. Contará con la animación de Melissa Zavala y Andreína Socorro.

Las entradas están a la venta en las taquillas del Centro de Bellas Artes Ateneo de Maracaibo y en MDTicket.