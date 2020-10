“Refugio Chiquinquireño”, la gaita que será el himno de las fiestas patronales de la Chinita

View this post on Instagram

🎶Activa el volumen🎶 Desde nuestra Basílica Santuario Mariano, con mucha alegría anunciamos la composición ganadora del primer concurso "Una Gaita para las Fiestas Patronales de la Chinita" Refugio Chiquinquireño Autor: Antonio Quintero. De igual manera felicitamos a todos los compositores que participaron, agradeciéndoles también sus oraciones para honrar musicalmente a Nuestra Madre del Cielo con su composiciones. #Concurso #SantuarioMariano #SantuarioArquidiocesano #Santuario #CasaDeTodos #BasílicaSantuario #BasílicaChinita