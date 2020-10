Rectora Encargada de LUZ : “Mantener la universidad abierta es un reto”

La Universidad del Zulia (LUZ) conmemoró el 1 de octubre el 74 aniversario de su reapertura, en medio de una de las peores crisis de su historia. Ante la situación que vive Venezuela por la emergencia humanitaria compleja, agravada por el Covid-19, profesores, estudiantes, personal administrativo y obrero, continúan trabajando con grandes carencias.

La rectora encargada de LUZ, Judith Aular, manifestó para Aula Abierta que las condiciones que vive la universidad son sumamente difíciles. “Solamente por el compromiso que tenemos los miembros de la comunidad universitaria logramos que la universidad esté funcionando porque la situación es tan grave que han querido acabar con nuestra institución. Los sueldos y salarios que recibe nuestro personal son tan miserables, tan bajos, que no permiten ni siquiera la asistencia de nuestro personal al sitio de trabajo”, denunció.

Uno de los retos más importantes que tiene la Universidad del Zulia en el presente, es seguir formando profesionales de gran escala, dijo: “En estos momentos, los grandes retos que tiene la universidad es mantener abierta sus puertas en primer lugar, por la situación que estamos pasando. Solamente el compromiso y la responsabilidad que tenemos nos alimenta el espíritu para seguir adelante y no permitir un cierre más de la universidad”.

La rectora encargada de LUZ señaló que a los trabajadores les eliminaron los servicios funerarios, las condiciones de inseguridad son altas, desvalijaron los comedores y no tienen ni siquiera un bus para el traslado del personal.

“Tenemos 20 años que no se reciben buses nuevos para la Universidad del Zulia. Además de eso, nos vemos ante una situación de pandemia que hemos tenido que trabajar de manera virtual y LUZ, que tenía un desarrollo exponencial en el uso de las tecnologías, hoy, en los actuales momentos, vemos como la delincuencia organizada se ha llevado el cableado de todas nuestras instituciones”, expresó Aular.

Aunado a eso, indicó que la Facultad Experimental de Ciencias tiene más de un año cerrada por falta de electricidad.

Renunció el personal de seguridad de LUZ

La renuncia del personal de seguridad de la Universidad del Zulia, elevó la inseguridad dentro del recinto universitario. “60% del personal que trabaja en la Dirección de Seguridad Integral renunciaron y se fueron del país. Eso llevó a que nuestra situación se viera debilitada. En los actuales momentos es más difícil porque no tienen movilización, no tienen gasolina, no hayan cómo hacer para llegar a los espacios de la universidad y los robos han sido incalculables”, expuso.

La rectora señaló que todas las dependencias, facultades y núcleos han sido afectadas por la delincuencia. “Lamentablemente, no se aplica el artículo 7 de la Ley de Universidades donde se dice que es potestad de los cuerpos de seguridad del Estado el resguardo de la infraestructura y de los espacios universitarios y de la seguridad”, indicó Aular.

Mantener abierta la universidad es un reto

En agradecimiento a la institución, la rectora Aular expresó su reconocimiento: “Después de 74 años, la Universidad del Zulia es nuestro segundo hogar, es nuestra segunda casa para todos los miembros de la comunidad universitaria y gracias a ella hemos podido salir adelante”.

Aular anunció que están diseñando estrategias para la permanencia del estudiantado. “A los estudiantes que siguen en LUZ les envío un mensaje diciéndoles que no los vamos a dejar solos, estamos haciendo un gran esfuerzo, a pesar de todo lo que estamos pasando, porque conocemos que la razón de ser de la universidad son nuestros estudiantes y para ello estamos impulsando varias estrategias, programas, proyectos. Superaremos esta crisis tan profunda para que nuestros estudiantes puedan obtener su prosecución estudiantil”, expresó.

La rectora aseguró que se han desarrollado proyectos virtuales para que los estudiantes continúen sus estudios a distancia, hasta que la situación de la pandemia permita el regreso a las aulas de clases.