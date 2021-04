Rectora de la UDO: Gobernador de Sucre “no tiene potestad para nombrar un protector”

La rectora de la Universidad de Oriente (UDO), Milena Bravo, se pronunció este jueves con respecto a la asignación de un protector para el recinto universitario, nombrado por el gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas.

“La gobernación no tiene ninguna potestad para nombrar a nadie, la universidad es autónoma y tiene procedimientos claros para cada situación”, dijo, en el primer pronunciamiento oficial que hace luego de conocerse esta decisión.

Desde hace algunos años en Cumaná desde que está el gobernador Edwin Rojas, hemos tenido problemas de comunicación con él, porque en realidad yo puedo decir muy responsable que no lo conozco, nunca he estado en una reunión con él, ni de lejos lo he visto, no lo conozco“, aclaró Bravo, al explicar que en todo este tiempo el gobernador que cada vez que puede se refiere a ella, es una persona desconocida.