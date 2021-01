Rector de la Unimet cree que no es momento de volver a las aulas

El rector de la Universidad Metropolitana (Unimet) Benjamín Scharifker, considera que en medio de la situación que atraviesa el país producto de la pandemia, es poco prudente retomar las actividades académicas de formal presencial.

Comentó que el recinto cuenta con una comisión de bioseguridad que se asesora con personal médico y han sugerido al rectorado mantener la modalidad online.

Las recomendaciones que tenemos es que no podemos en este momento, que todavía no ha habido una vacunación en Venezuela (…) y por todas estas circunstancias, no es el momento de que tengamos actividades docentes presenciales”, dijo.