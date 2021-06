Rechazo y autodestrucción, el difícil camino de un joven trans en Venezuela

“Mamá, ¿qué hubiese pasado si hubiese nacido niño?“, preguntaba Giordy Quiñones, una y otra vez, cuando era pequeño. Entonces, era una niña; hoy se identifica como hombre trans tras una adolescencia de depresión, rechazo y autodestrucción, una historia frecuente entre su colectivo en su natal Venezuela.

Este chico de 25 años recuerda que desde pequeño sentía que su cuerpo y apariencia no coincidía con su identidad sexual, pero no era un tema fácil de hablar en casa.

Me daba temor decirle: ‘mira mamá yo no me identifico como una niña, yo me siento más como un niño‘”, dice a Efe Giordy, de cabello rizado y piel oscura, en un teatro en Caracas que, para él, es un espacio “liberador”.