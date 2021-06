Realizan clase inaugural de la 7ma Cohorte del Curso de Terapeuta Emocional Interdisciplinaria

Con una filosofía de sanar nuestro árbol genealógico, liberarse de creencias limitantes, sanar dramas transgeneracionales que el sujeto ha vivido desde el momento de su concepción; y que a lo largo de su vida, se ha manifestado a través de conflictos emocionales, que, siguen siendo persistentes de generación en generación, sin dar un paso a esas rupturas transgeneracionales, desde la sanación de la raíz; el Centro de Capacitaciones amablesyfrancos, tiene como objetivo y meta llevarte a una formación como Terapeuta, esto, sin antes decodificar tus dramas y conflictos emocionales, que no te han permitido sanar tu Yo; luego así y solo así podrán ayudar a los demás a encontrar su liberación y sanidad.

Es así como lo enfoca la doctora Nelly Hodelín Amables, en su primera intervención de la clase inaugural la filosofía de la Educación Emocional Interdisciplinar, es, que no, nos quedemos con lo visible, que tienen las demás ciencia desde que nace el sujeto, que es la historia del sujeto desde que nace o los gnosias que dejan el parto que puede dejar un drama en el nacimiento; en el caso nuestro, nosotros descendemos desde la interpretación de la genealogía del sujeto, de las historias que el sujeto, ha vivo desde su transgeneracional; desde un sincronicidad se da una relación de algunos dramas, pero esto lo vamos profundizar más adelante, la sincronicidad con nuestros abuelos, padres y la comprensión de la influencia del proyecto sentido, de que los padres dotan a sus hijos durante el proceso de gestación marcando muchas situaciones que vivimos.

En este proceso de formación como terapeuta emocional, vivirás la experiencia de ir decodificando dramas y conflictos emocionales que has vivido durante tu vida y se ha manifestado a través de enfermedades; en las 8 clases en vivo, no sólo contarás con el apoyo de los participantes y sus experiencias, sino, con la asesoría personalizada de los especialistas durante todo el proceso, hasta llegar a la clase de cierre donde no sólo tú como sujeto, si no el mundo enteró podrá conocer a través de un caso de estudio, tu sanación, la sanación de tu árbol genealógico y dramas que se seguirán trabajando en el Nivel II del Curso de Terapeuta y el nivel de especialización, donde tendrá acceso cada miembro de la Asociación a las instalaciones de La Clínica de Emociones.

El curso de Terapeuta en Educación Emocional cuenta con triple certificación del Colegio Mexiquense de Estudios Psicopedagógico de Zumpango (Universidad Mexicana); El Centro de Capacitación, Orientación y “Atención Amables y Francos” de Ecuador; La Asociación Internacional de Terapeuta en Educación Emocional, con presencia en 17 países; con acceso de cortesía a los graduandos a La Clínica de Emociones. La 7ma Cohorte se está desarrollando los días jueves de 7:00 pm a 9:00 pm hora Colombia, las clases son 100% Online, contarán con materiales de soporte teóricos, tendrán la cortesía de todas las grabaciones y asesoría personalizada.

La Educación emocional interdisciplinar, como filosofía busca crear una masa crítica para que transforme su realidad, y sea autosustentable para que se mantenga en el tiempo; siendo miembro de la Asociación Internacional de Terapeuta en Educación Emocional, y a su vez, pueden someterse a la transformación de sanación, a través del Método Tremont: Las Tres Montañas, como la figura del Alpinista Emocional; los participantes de Haití, consideran que si sería beneficioso el curso para ellos, como población que vive fuertes conflictos, que en muchas oportunidades son externos; los participantes de Estados Unidos, pedían conocer los soportes teóricos del curso… Si quieres conocer las respuestas de todas las inquietudes y preguntas que surgieron en la primera Clase inaugural, visita el siguiente link.

Aprende a identificar, gestionar y resolver conflictos emocionales y ayuda a otros a conseguir su salud mental y bienestar feliz. Aún tienes oportunidad de formarte parte de la 7ma Cohorte de Terapeuta en Educación Emocional Interdisciplinar, escríbenos por Instagram en @amablesyfrancos, o por nuestro número de WhatsApp +593995412232, si estas en Venezuela Cuba, pregunta por nuestros convenidos de pagos y becas de cortesía.