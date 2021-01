Rafael Rincón: “No hay nada que celebrar, si mucho por protestar”

Apropósito de la celebración este 15 de enero del Día Nacional del Educador, el presidente del Colegio de Licenciados en Educación del estado Zulia conversó con Versión Final en aras de alzar la voz una vez más por los miles de licenciados en educación en el país que atraviesan una dura situación económica debido a los altos índices de inflación y a los retrasos en los ajustes salariales correspondientes desde hace más de 2 años.

Rafael Rincón insistió en que “no hay nada que celebrar, sí mucho que protestar ante un patrono insensible e indolente que ha incumplido los acuerdos establecidos en la convención colectiva nacional”. El colegiado fue claro al reclamar la inexistencia de salarios dignos y una seguridad social adecuada para el sector docente, que según ha asegurado de manera reiterativa para esta publicación se encuentra en total caos.

Así mismo, el directivo hizo un llamado a los padres y representantes para que se plieguen a una protesta nacional que haga sentir las desventuras que atraviesa el sector. “No es posible que un docente genere quincenalmente dos dólares (de salario), siempre y cuando tenga estudios de postgrado, mientras que la generalidad es que solo gane un dólar”, sentenció Rincón.

Para el zuliano no son los educadores y los niños quienes tienen que pagar los platos rotos de un problema como la pandemia, que según él solo vino a agudizar una situación preexistente.

“Queremos hacer un llamado y exigir al gobierno nacional que le dé cumplimiento a todos los beneficios contractuales que están allí plasmados en la convención colectiva”, exaltó el Educador no sin olvidar solicitar respuestas a las innumerables correspondencias entregadas ante el Ministerio del Poder Popular para la Educación y que siguen sin ser atendidas.

“Para nosotros es muy preocupante que hace pocos días (…) el Presidente de la Republica asomó la posibilidad de retomar las actividades académicas de manera presencial, y con eso en mente le preguntamos al Gobierno Nacional ¿Si están las condiciones aptas para que esto ocurra?”, exclamó mientras respondió a su pregunta diciendo que esto no es así.

“Los docentes no se niegan a volver a trabajar pero no están dadas las condiciones mínimas, mucho menos los escenarios de bioseguridad requeridos para que las escuelas no se conviertan en focos de contacto”, agregó el representante educativo.

Para Rincón resulta aberrante la situación vivida por los docentes, familiares, jubilados y demás dependientes del sistema educativo que solo genera pobreza y hambre, y que se ve desmeritada por la desidia con la que el patrono a abandonado sus obligaciones.

“Estamos organizando la gran huelga nacional, advirtiéndole al Gobierno así la posibilidad de reflexionar y que atienda a un sector completamente abandonado”, concluyó. Agregó además que había que aplaudir la gallardía con que los docentes y maestros venezolanos forman juventud en las precarias situaciones que enfrenta.

“Para todos ustedes docentes, un gran abrazo. Vamos a mantenernos en pie de lucha, no vamos a ceder en nuestras peticiones y no vamos a desfallecer en las peticiones que tenemos en la convención colectiva”, finalizó.