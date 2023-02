Rafael Ramírez Colina: “Nueva directiva de Polimaracaibo reforzará el cumplimiento de las normas ambientales”

“Nueva directiva de Polimaracaibo viene a reforzar la seguridad vial, nocturna y el cumplimiento de las normas ambientales en Maracaibo”. Así lo anunció este lunes 13 de febrero, Rafael Ramírez Colina, alcalde de Maracaibo durante su acostumbrado balance semanal.

Alexander Chourio pasa a asumir la dirección de la Policía y sus tareas principales para este nuevo periodo son: reforzar la seguridad vial, en apoyo con el Instituto Municipal de Transporte Colectivo y Urbano de pasajeros de Maracaibo (IMTCUMA). El segundo aspecto a reforzar es la seguridad nocturna con sus leyes, que de alguna manera nos ayuda a evitar incidentes delictivos y también los accidentes viales”, expresó el Alcalde.

Detalló que los operativos nocturnos arrancarán principalmente los fines de semana. “Los efectivos policiales están en la calle fiscalizando desde los jueves, en conjunto con todos los cuerpos de seguridad, incluidas las Fuerzas Armadas. Los establecimientos con expendio de licores deberán cerrar a las 10:00 de la noche y cuidar no venderle a menores, mientras que los sitios nocturnos deben cerrar a las 3:00 de la mañana, como lo estipula la ordenanza vigente. Nosotros no le decimos a nadie que no se recree, pero en la calle deben ser responsables para evitar todo tipo de accidentes”, explicó.

La Autoridad Municipal también realizó un llamado a los padres para que los jóvenes menores de 18 años no estén en la calle hasta altas horas de la noche. “Nos está pasando que conseguimos adolescentes de 15 y 16 años en sitios nocturnos. Se pueden recrear pero bajo supervisión de un adulto en sus hogares”, manifestó.

El Alcalde informó que la tercera tarea que se le dejó al nuevo comisionado es garantizar el cumplimiento de las normas ambientales en cuanto a la correcta disposición de desechos sólidos, de escombros y restos, producto de la tala de árboles.