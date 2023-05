Racionamientos, "megabajones" y sensación térmica de 41º asfixian a los zulianos

Racionamientos de cuatro horas a cualquier momento del día, los “megabajones” que azotan a los artefactos eléctricos y un sofocante calor asfixian a los zulianos que parecieran no ver solución a la precaria situación que se agudiza con el transcurrir del tiempo sin solución aparente.

Desde las 11:30 de la mañana el pronóstico del tiempo marcan 34ºC de temperatura y 41ºC de sensación térmica en la tierra del sol amada, sin embargo, sectores como la Urbanización Sucre, Grano de Oro, 5 de julio, entre otras, empezaron a padecer de una intrépida administración de carga dejando a los ciudadanos con escasas opciones para refrescarse.

“Hoy estaba cuidando a mi sobrina de 11 meses y la pobre tuvo que aguantar calor durante cuatro horas por racionamiento. Abrí las ventanas de mi apartamento porque siempre hace brisa pero hoy no hizo nada y me tocó echarle fresco con un cartón (…) los calores que hay últimamente son horribles”, relató Gladys Acosta, habitante de la Urb. Sucre.

“¡Dios mío!, me estoy derritiendo”, exclaman los zulianos que, pese a estar acostumbrados al calor, enfrentan un racionamiento y una serie de fluctuaciones eléctricas que impide mantener encendido los aires acondicionados o mantener agua fría en la nevera.

“Ya no sé qué pensar (…) yo decía ‘que se vaya de día y no de noche’ pero ahora con estos calores siento que me derrito porque ya ni la noche es fresca. Me da miedo prender el aire y cuando lo enciendo o se va la luz o hay un bajón”, contó María Virginia Peña, residente del barrio Los Robles, al Sur de Maracaibo.

La señora de 64 años, continuó su relato y destacó que “nunca antes había sentido tanto calor como en estos días porque ya ni la lluvia refresca”, en ese sentido, exhortó a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) a “bajar la guardia” y realizar racionamientos anunciados y menos prolongados.

La situación empeora para quienes se dedican al “teletrabajo” (trabajo a distancia), porque las fluctuaciones afectan la conexión y también a los equipos. “Solo hoy he contado tres bajones en dos horas (…) cada vez que hay uno se cae el internet, mínimo unos 20 minutos y cuando se estabiliza queda súper lento”, relató Carmen Villasmil, una joven que se ve limitada a cumplir con sus labores desde su casa ubicada en la urbanización La Trinidad.

Usuarios repudian racionamientos

Ante el sol inclemente, los usuarios se pronunciaron una vez más a través de las redes sociales para repudiar la administración de carga no anunciada y suplicar por el cese de los megabajones por temor a sus electrodomésticos.

“Por segundo día consecutivo en Maracaibo racionamiento eléctrico brutal de 4 horas al mediodía con una sensación térmica de 41 grados y Corpoelec no se pronuncia”, escribió una zuliana a través de su cuenta Twitter.

“Hay Calor, hay racionamiento, hay moscas en todas partes, y se incendian los carros, no vengan a Maracaibo”, exclama Yorainni Bravo.

Por su parte, Fernando Mavarez, mejor conocido como “El poeta de Veritas”, también denunció que “un bajón espeluznante azotó los electrodomésticos del corazón de Veritas”.

Advierten ola de calor de 40ºC

De acuerdo con el meteorólogo Luis Vargas, el modelo de predicción Global Forecast System (GFS), prevé temperaturas máximas que pudieran oscilar cerca a los 39 o 40 °C

Las mediciones protegidas de la radiación solar directa, se presentan con mayor énfasis en zonas de Zulia, Falcón, los Llanos, Anzoátegui, Monagas y Bolívar. “También valores significativos para el resto del país”, alertó.

En ese sentido, recomendó mantenerse hidratados y evitar la exposición al sol de forma directa y sin protección solar.

“También hay que reducir la actividad física en los horarios de mayor calor, vestir con ropa holgada, liviana, de algodón y colores claros”, añadió el experto.

