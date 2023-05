¿Qué paso en la UCV? Comisión Electoral presenta informe el lunes

Las elecciones de la Universidad Central de Venezuela serán el próximo viernes 9 de junio, fecha propuesta por la Comisión Electoral y aprobada por el Consejo Universitario en sesión extraordinaria, pero tras su polémica suspensión, son muchas las preguntas sin respuestas.

Este viernes 26 de mayo en Consejo extraordinario la Comisión anunció que detectó “graves inconsistencias” en el material electoral y por ello impulsó la realización de un nuevo proceso y la destrucción de las boletas que se usaron.

“El voto híbrido: manual más lectoras ópticas, es mucho más complicado y costoso, por la logística que necesita, que un proceso automatizado. La UCV optó por el proceso más costoso y más complicado (logísticamente) y se les salió de control. Lamentablemente esto es lo que ocurrió”, argumento Eugenio Martínez, periodista especializado en el tema electoral y director de Votoscopio.com

Respuestas al país

En redes sociales, candidatos de diversas planchas, profesores y miembros de la comunidad universitaria coinciden en que la Comisión Electoral y las autoridades rectorales le deben a la comunidad universitaria una explicación veraz y detallada sobre las causas reales de la suspensión, que entre otras cosas clarifique el alcance de su propia responsabilidad.

“Están obligadas a presentarles excusas a la comunidad ucevista y al país. Los sucesos del día de hoy (ayer) constituyen un elemento más de convicción de la necesidad impostergable de renovación del gobierno ucevista”, publicó en un comunicado la plancha “Activos por la U”, que encabeza el candidato a rector Humberto Rojas.

Si algo quedó claro es que estudiantes, profesores, obreros, empleados y egresados ofrecieron una extraordinaria respuesta al llamado a participar en las elecciones universitarias de la UCV luego de la “suspensión” de comicios por más de 10 años por injerencia del Tribunal Supremo de Justicia.

Crispación

“Yo me voy el 14 de julio porque yo me quiero ir”, expresó Cecilia García Arocha, quien se deslindó de las acusaciones que algunos estudiantes y miembros de la comunidad universitaria hicieron sobre ella. “Yo no tengo responsabilidad en lo que ocurrió aquí. Siento vergüenza por lo que sucedió, pero no tengo culpa”, dijo durante la interpelación que un grupo de estudiantes hizo en la sala del Consejo Universitario.

Carlos Martín, presidente de la Comisión Electoral no se escondió y garantizó que las elecciones se realizarán para la fecha prevista sin problemas. Explicó, según nota publicada por El Universal, que solo dos facultades: Odontología y Medicina, pudieron comenzar el sufragio, pero con retrasos de dos horas y tres horas y media respectivamente.

“Me comencé a sorprender esta mañana cuando nos dimos cuenta de que estaban llegando papeletas muy retardadas, yo me había comprometido en subsanar este error, pero encontré algunas cajas inclusive con papeles de dos facultades. Eso nos llamó una reflexión”.

Anoche, y luego que desde la cuenta de twitter @VivaLaUCV se anunciara la renuncia de los integrantes de la Comisión Electoral, en la cuenta oficial de la instancia se desmintió esta información. Será este lunes, en Consejo Universitario que sus miembros deban responder una serie de dudas planteadas a través de un informe.

Interrogantes

Eugenio Martínez enumera varias, principalmente logísticas y económicas pendientes de explicación. “Cuando se decidió usar el sistema de lectoras ópticas se argumentó que el proceso costaría 30 mil dólares (10 mil para reparar las lectoras). Sin embargo, algunas versiones apuntan a un presupuesto de 70 mil dólares”, escribió en @puzkas , su cuenta en la red del pajarito.

“Otra pregunta que debe responder la Comisión electoral: Si la población habilitada para votar son 220 mil personas, ¿cuántas boletas se mandaron a imprimir?, ¿cuántas boletas por cada uno de los cinco grupos de votantes?, ¿cuál era su estimado de participación?, ¿cuánto costó cada boleta?, ¿cuántas se usaron este viernes? ¿cuántas quedaron? ¿cuántas se necesitan para el nuevo proceso?”.

Todas estás inquietudes muestran un horizonte poco claro. Y Martínez lo dejó entrever: “El viernes 9 de junio es la nueva fecha para las elecciones de la UCV. Esperemos que la comisión electoral guarde esta vez la boletas en un lugar sin humedad y en donde no existan goteras”.