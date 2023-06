¿Qué pasa con los yukpas? Radiografía de un malestar que amenaza con llegar a Caracas

Descontento. El origen de las recientes protestas, algunas de corte violento, protagonizadas por integrantes de la comunidad yukpa en el Zulia se centra en el abandono del Estado venezolano desde hace poco más de 10 años y más concretamente con la llegada al poder de Nicolás Maduro.

En entrevista en el programa Háblame bajito, de Radio Fe y Alegría, Karol Camargo, fray de la Misión Los Ángeles del Tokuko en la Sierra de Perijá, se refirió a la frustración y a la impotencia que sienten los integrantes de esta etnia de origen caribe y que son detonantes de las protestas que se registraron recientemente en la capital zuliana.

¿La razón? Desde el Ministerio de Pueblos Indígenas le prometieron comprarles toda su artesanía y luego dejaron de hacerlo sin darles una explicación. Ellos ahora quieren llegar a Caracas para exigir respuestas. Se sienten ninguneados por el gobierno.

Mentiras y manipulaciones

“No se puede usar la necesidad del pueblo yukpa para manipularlo y mentirle, ofreciéndoles soluciones que solo les traerán un poco de dinero a sus bolsillos, pero que no resuelven sus carencias reales”, agregó Fray Camargo, quien aseguró que necesitan con urgencia un plan de atención social y económico, ya que los yukpas solo tienen dos fuentes de ingreso: la agricultura y la artesanía.

El primero se hace cada vez más inviable.

Las cosechas se pierden porque no tienen forma de extraerlas de la Sierra de Perijá. Las condiciones de las vías son deplorables, no sirven las carreteras y los accesos los hacen en mula o a pie. Una cantidad de niños mueren por esa misma situación y por mordeduras de serpientes, enfermedades y gripes que se convierten en neumonías”, puntualizó Fray Camargo.

En relación con las artesanías, trascendió que la ministra de Pueblos Indígenas, Clara Vidal, se comprometió el año pasado a comprarles la artesanía, pero jamás pensó que eran tan cuantiosas y luego terminaron unilateralmente el respaldo. Esto los deja sin mayor fuente de sustento.

Con arcos y flechas

El pasado jueves se hizo viral un video en el que un grupo de mujeres yukpas, amenazaba con arcos y flechas a los trabajadores de los tribunales de Maracaibo luego del arresto de varias indígenas tras tomar el Puente sobre el Lago de Maracaibo. También tomaron el Terminal de Pasajeros y las sedes de Polisur y la PNB en San Francisco.

Además, antes, a través de redes sociales se difundieron imágenes en las que se mostraba a otro grupo enfrentándose con oficiales de la Policía Nacional Bolivariana en una alcabala de Jalisco, en el municipio Rosario de Perijá. El objetivo, según Camargo, era seguir su trayecto hacia Maracaibo y viajar a Caracas para vender sus artesanías al Gobierno nacional y así ayudar a sus comunidades de la Sierra de Perijá.

Edgar Peñaranda, miembro de la cuenca yukpa de Toromo, explicó sobre lo ocurrido en Rosario de Perijá, que cuando se dirigían, en cinco vehículos, por el kilómetro 56 de la carretera Machiques- Colón de forma pacífica, los oficiales de la PNB obstaculizaron el paso con troncos.

Nosotros lo que queremos es solución. Llevábamos a los artesanos que quieren vender sus artesanías y ellos son quienes tergiversan todo trancando. Desde hace semanas estamos viendo que están atendiendo nada más a una sola cuenca y eso es lo que estamos reclamándole al Ministerio para los Pueblos Indígenas, que nos escuchen y atiendan equitativamente”, expresó en Radio Fe y Alegría.

Sobre las acciones violentas, Ana Karina Romero, habitante de la cuenca Toromo, manifestó su preocupación y dolor por la forma en que una minoría de integrantes de la etnia asumen la protesta. La prima del fallecido Cacique Sabino Romero, destacó la importancia de respetar la cultura y tradición, así como de buscar soluciones de manera pacífica y alineada con sus principios y valores ancestrales. “No es la manera de expresarse. Creo que somos nosotros mismos quienes tenemos que darle un parado a estos compañeros”, aseveró.

Comisión presidencial visita Maracaibo

Romero señaló que es necesaria una asamblea en la que se discutan y aborden las problemáticas que los llevaron a este punto, pero exigió a los ministerios y al gobierno respetar los acuerdos y las necesidades reales de las comunidades yukpas, ya que a su juicio. las artesanías no son una necesidad extrema y, en su lugar, existen otras prioridades.

Fray Camargo coincide con Romero. Habla en nombre de 48 comunidades que atiende la Misión Los Ángeles del Tokuko que, sostiene, se sustentan a través de la producción de yuca, plátano, topochos o piñas, que posteriormente venden o utilizan para hacer trueques.

Camargo pidió no estigmatizarlos. “Se debe especificar que no es todo el pueblo el que está ejecutando acciones violentas y que existe la necesidad de visibilizar sus necesidades. No se puede usar la necesidad del pueblo yukpa para manipularlo y mentirle, ofreciéndoles soluciones que solo les traerán un poco de dinero a sus bolsillos, pero que no resuelven sus carencias reales”.

El ruido de las protestas de los yukpas llegó a Miraflores y el gobierno de Nicolás Maduro designó una comisión presidencial para que se reúna el martes 13 de junio en Maracaibo con los caciques de las comunidades que solicitan atención. La delegación, según una nota de El Pitazo, estará presidida por el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, e integrada por los ministros Wilmar Castro Soteldo, de Agricultura y Tierras, y Clara Vidal, de Pueblos Indígenas.

El lugar de ese encuentro no está definido, pero los yukpas se organizan para viajar, el martes 13, hasta la capital zuliana y escuchar las propuestas de los enviados por el gobierno nacional.