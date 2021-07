Qué hacer si no se recibe el esquema completo de vacunación de dos dosis

El médico infectólogo Julio Castro aclaró el sábado algunas dudas sobre las vacunas contra el Covid-19, entre ellas, qué ocurre si no se reciben las dos dosis del fármaco en 21 días.

En un video publicado en Instagram, Castro dijo que las personas que recibieron una sola inyección están protegidas, proporcionalmente menos que si se hubieran aplicado el esquema completo de vacunación.

“Los que tienen una sola dosis están protegidos contra el virus, pero deben ponerse las dos. Si se pone una sola inyección de Pfizer usted tiene una protección del 47 %, es decir que la mitad de las personas vacunadas tienen una protección en relación a los que no se han vacunado”, puntualizó.

Asimismo, aclaró a las personas que no han podido recibir la segunda inyección “no deben preocuparse porque las vacunas no se vencen“, por lo que no corren riesgo en aplicársela después de los 21 días establecidos.

“Las vacunas no se vencen como el carnet de circulación o la licencia de conducir, lo que no se debe hacer es ponerse la segunda inyección antes de los 21 días”, dijo, instando a las personas a cumplir el tiempo que le indicaron porque la efectividad de la vacunas las miden los especialistas en “base a los esquemas clásicos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Julio Castro mendez (@juliocastrom)

Señaló que en Venezuela el intervalo establecido para la segunda dosis de la vacuna Sputnik V es de tres meses. Sin embargo, insistió que los ciudadanos deben exigir la aplicación del segundo componente, reseñó El Cooperante.

“No es recomendable aplicarse una sola vacuna y menos de Sputnik V, de la que no se puede poner el primer componente dos veces”, sentenció.

Castro explicó que cuando dicen que un inmunizante es 90 % efectivo es que protege a la mayoría de personas que se vacunaron frente a los que no lo hicieron.

“No quiere decir que una persona vacunada tiene 90% de inmunidad, es decir, de las 100 personas que se vacunaron la protección es 90 % al grupo de los que se la aplicaron en relación al grupo que no lo hizo“, puntualizó.

Reiteró que cuando los especialistas hablan de la efectividad de las vacunas, se refieren a términos estadísticos poblacionales y no a la protección de cada persona.

El médico infectólogo aclaró que las vacunas no impiden el desenvolvimiento de las actividades cotidianas, asegurando que las personas que se inmunizan pueden “tomar sus medicinas, ir a la playa, montarse en bicicleta, lanzarse en paracaídas y hacer Benji“.

“No cambie su rutina por la vacunación. Las actividades físicas como el senderismo no contraindican el uso del fármaco”.