Proyectan inédita ruta ecoturística de senderismo y canopy en los manglares de Capitán Chico

Un novedoso proyecto ecoturístico toma forma en unos de los espacios más importantes de la capital zuliana; los manglares de Capitán Chico, ubicados en la parroquia Coquivacoa, al Norte de Maracaibo. Las aguas del Lago y la biodiversidad de flora y fauna que componen este humedal costero son los elementos principales del potencial destino turístico, donde en 1823 se libró la Batalla Naval del Lago.

Este jueves 13 de mayo, directivos de la organización Fitlosophy Beach Sport Club, en compañía de la primera dama del municipio Maracaibo, Selene Strach, colocaron la señalización de la ruta de senderismo y canopy que se forja dentro de este emblemático bosque de manglar.

Adelso Pineda, presidente de Fitlosophy Beach Sport Club, calificó como inédita la ruta de senderismo, caminata y canopy que se proyecta dentro de este sistema costero. “Seremos los pioneros en ejecutar este tipo de actividades en el país. Ya hicimos la evaluación del lugar, esta zona es idónea puesto que es uno de los bosques más antiguo del planeta, donde hay árboles grandes y fuertes. Además, que está a 25 minutos de distancia desde nuestra base turística ubicada en las adyacencias del Tibisay Hotel del Lago”.

La organización recreativa prevé un circuito que integra al Lago, su ecosistema costero y la práctica de actividades extremas para el disfrute de la ciudadania.

Además de la Basílica de Chiquinquirá, el Puente Sobre el Lago, la Sierra de Perijá, entre otros lugares icónicos del Zulia, Fitlosophy Beach Sport Club quiere potenciar a Capitán Chico para que sea referencia dentro y fuera de nuestras fronteras. “Tenemos el Lago más grande de América y una biodiversidad increíble que queremos resaltar para beneficio de todos”, recalcó.

Las declaraciones las dio el empresario zuliano durante la segunda jornada de limpieza que la empresa privada, la Alcaldía de Maracaibo y los grupos ambientalistas realizaron en esta franja costera. A esta actividad asistieron representantes de Imparques, la Universidad Bolivariana de Venezuela, Guardería Ambiental de la GNB, Solinca y los grupos ecologistas: Menven, Mapache Ecoaventura, La Papelera Tiene Hambre y X Lago Maracaibo.

Pineda resaltó que el proyecto no es invasivo y respeta el hábitat de la flora y fauna nativa. Refirió que dentro de este ecosistema hay importantes avistamientos de mamíferos como nutrias, mapaches, manatíes y monos, que en algún momento fueron blanco de la captura y venta ilegal. Además, la zona es el sistema biológico de gran variedad de aves, por lo que estos espacios son de atractivo para propios y extraños.

A la par de la adecuación y limpieza de esta zona, que evidentemente está plagada de desechos sólidos arrastrados por las corrientes de Lago, Pineda informó que ya está en marcha la primera escuela de canotaje, kayak y velerismo, “para desarrollar estas prácticas de forma profesional. No existe una data sobre este tipo de escuela en la región. Tenemos 16 kayaks dispuestos para el recorrido, además de los instructores y el lugar donde funcionará el centro de formación. El terreno, con disposición al Lago, fue donado por la comunidad con la finalidad de que se impulse la zona para el turismo”, recalcó.

Durante el trabajo de campo que viene realizando esta organización en Capitán Chico se descubrieron ocho caños. “Estos espacios fueron usados por grupos delictivos para desarmar carros, pelar cables de alta tensión y sabotear el sistema eléctrico de la región. Los grupos usaban el segundo bosque de mangle más importante de la región como guarida, pero estas actividades ilegales se exterminaron”.

Los sueños de Fitlosophy Beach Sport Club no se quedan en el ecoturismo, la organización también proyecta un aula cultural abierta, donde se impartan clases de teatro y lectura en beneficio de los habitantes de Capitán Chico y Puntica de Piedra, como una retribución a esta vulnerable comunidad maracaibera.

Biodiversidad sin igual

Lenín Parra, biólogo, coordinador regional de estudios ambientales de la Universidad Bolivariana de Venezuela, extensión Zulia, y asesor ambiental de los proyectos ecoturísticos de Fitlosophy Beach Sport Club, explicó a Versión Final que el ecosistema de Capitán Chico es un relicto del bosque de manglar que en un momento copó la zona costera de Maracaibo.

“En la actualidad solo quedan dos grandes zonas de manglar en la capital zuliana; el sistema Laguna de las Peonías-los Canales de Isla Dorada y Punta Capitán Chico- Parque La Marina y la isla Manglar Mágico ( Akiechi Weimei, en voz Añú)”.

Parra destacó que Punta Capitán Chico es un bosque que está compuesto principalmente por mangle rojo y mangle negro, pero donde también se encuentran el mangle blanco y el botoncillo. “Tiene una extensión de 136 hectáreas y está conectado a tierra firme. Al Norte está delimitado por Santa Rosa de Agua y al Sur por Puntica de Piedra. Es un bosque bien desarrollado de mangle rojo. Hay árboles que pueden tener más de 25 metros de altura”.

Acción gubernamental

Selene Strach, primera dama del municipio Maracaibo, manifestó que la Alcaldía ve como positivo que todos los maracaiberos hagan su aporte por “la casa común” que habitan.

“Hay mucha gente con interés, con voluntad y mucho conocimiento haciendo esfuerzos individuales, pero que para transformar la realidad resultan insuficientes y llegan a frustrarse, pero si logramos juntar todas esas fuerzas y voluntades para hacer proyectos comunes, vamos a poder hacer cambios trascendentales reales”.

Aseguró que la Alcaldía está en plena disposición de poner todo lo que tiene a su alcance para seguir motivando el rescate del estuario zuliano y los espacios ambientales de la ciudad.

Resaltó que la recuperación de la zona costera es fundamental para la gestion municipal. “Es visibilizar todo lo que nosotros como ciudad estamos desechado hacia el Lago. Es ir creando las oportunidades para recuperar todos esos espacios, para que vuelvan a ser de acceso público y para que los ciudadanos puedan sensibilizarse con estos espacios. Es muy difícil que yo me sensibilice con lo que no veo o no toco. Relacionarnos con el Lago, con su flora, con todos los animales que están en peligro de extinción va hacer que todos en consecuencia podamos actuar de manera más consciente y ejecutar acciones reales”.

Durante la actividad de saneamiento de Puntica de Piedra también se realizó la recolección de al menos 300 plántulas de mangles, que serán trasplantadas el próximo 28 de mayo en una extensión ubicada en la segunda etapa de la Vereda del Lago, como parte del programa “Bosque Bicentenario” para conmemorar la Batalla de Carabobo.