Provea alerta sobre derrames de petróleo en Anzoátegui y Monagas

Además de Zulia, los estados Anzoátegui y Monagas, al oriente del país, sufren desde hace años de las continuas fugas de crudo procedentes de las diferentes instalaciones de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y, muchos de esos vertidos aún se pueden observar a simple vista formando ya parte de sus paisajes.

Según un informe de la Organización No Gubernamental Provea, ambas entidades orientales viven en esta situación desde 2012 y 2014,

Trabajadores de Pdvsa reconocen la poca eficiencia por parte de la empresa estatal para llevar a cabo los planes de recolección y saneamiento. Afirman que aproximadamente 20 % de los derrames suelen ser recolectados, mientras que apenas 5 % de las zonas afectadas son debidamente saneadas, lo que evidencia un porcentaje bajo en la limpieza de suelos y aguas, recoge Tal Cual.

Habitantes de estos estados, principalmente de Monagas, han manifestado su preocupación por las decenas de pozos de crudo que se observan en su ecosistema que combina selva, ríos y llanos.

En esta región convergen bosques que sirven de sumidero de gases de efecto invernadero: bosques de manglares, bosques tropicales y bosques de morichales. Aunque muchos de esos pozos se han formado por la acumulación de hidrocarburos que brotan de tuberías dañadas, algunos comienzan a sospechar que también ese petróleo sea traído de otras zonas donde se derramó.

Algo que no entendemos es por qué de repente vemos un pozo de petróleo que se formó de la noche a la mañana. Un día no estaba ahí y al día siguiente sí. Pareciera que lo trajeran de otro lugar y como por esas zonas no vive mucha gente, nadie ve cómo se forma”, denuncia a Tal Cual un habitante de la región que prefirió mantener su anonimato