Productores denuncian pérdida de más de 1.800 hectáreas de cosecha de plátanos en Pulgar

Productores de Francisco Javier Pulgar aseguraron que se han perdido más de 1.800 hectáreas de plátanos tras las inundaciones generadas por las recientes lluvias que azotan al municipio zuliano y la cordillera andina. Además, denunciaron que los entes gubernamentales “no manejan la situación de la forma correcta” y solicitaron que les sea suministrado el combustible para “rescatar lo poco que queda”.

Edgar Boscán, coordinador de la Red de Productores Agropecuarios del municipio, precisó que “en el sector El Canal, de 2.000 hectáreas de plátanos que había solo quedan 200 cuadras” debido al desborde del Río Mucujepe.

“El muro de contención no aguantó las agua y estas lo sobrepasaron. También en el Puente Gusano se formó un empalizada donde hay un boquete frente a La Viuda y se colocaron 600 sacos para contener el río”, añadió.

Boscán enfatizó que uno de los sectores más afectados es Burra Mocha donde “un importante número de hectáreas de plátanos, productores y comunidades resultaron damnificadasp”. Detalló que otra de las zonas que presenta dificultades con las inundaciones es La Calendaría.

“Pulgar ahogado”

“Todo el municipio está ahogado. Estamos luchando para no perder lo poco que tenemos. Hay más de 1.000 hectáreas bajo el agua. Los cuerpos competentes que tenemos en el municipio no manejan la ayuda como corresponde. No denunciamos al Alcalde, pero no tenemos apoyo, ni para alimentos o combustible”, denunció por su parte, Victoria Radoan, productora de plátanos de La Motoza.

Pese a las declaraciones de los agraviados, Rafael Bracho, alcalde encargado de Francisco Javier Pulgar, aseveró que junto a la Gobernación del Zulia suministran alimentos, bombonas de gas y enseres a los damnificados.

Precisó que son 2.000 familias perjudicadas y al menos 120 en estado crítico. “Estamos con la gente revisando cada rincón de este sitio para que no tengamos ninguna pérdida humana”, destacó.

Comentó que “hay dos máquinas trabajando para sacar los escombros que están a mano derecha e izquierda del río, que entorpecen su cauce y así sigan su rumbo al Lago de Maracaibo”.

Sobre los productores, señaló que “son muy comprometidos y se han preocupado por contener el cauce de las aguas”.

La gasolina llega a todo el mundo pero no a los productores

Los campesinos zulianos agregaron que las inundaciones los han afectados en varios años pero que no se habían visto tantas pérdidas. Argumentan que la “ineficiente e inestable” administración de gasolina ha colaborado a que hoy no cuenten con las hectáreas y siembras que están bajo agua debido a que no pudieron expórtalas a tiempo.

“Lo lamentable de todo esto es que no tenemos respuestas. No hay jumbo en operaciones y se continúa con el problema del combustible. Llega a todo el mundo pero no a los productores. En dos meses solo ha llegado 33 mil litros”, dijo Boscán, quien subrayó que con esa cantidad abastecieron a más de 100 productores “que si están trabajando”.

“Algunos no están produciendo por la pérdida total de sus fincas. Aquí no ha habido soluciones concretas ya que prácticamente las autoridades siguen con el mismo sistema y por tanto, seguimos con la misma problemática”, agregó el coordinador de la Red de Productores Agropecuarios del municipio”.

Radoan afirmó que es imposible adquirir una pipa de gasolina, pese a que cortan entre cinco y seis pesadas, cada una en 40 dólares.

“No nos alcanza y se están perdiendo las tierras. El poco combustible que llega lo está administrando la Alcaldía y no es repartido al municipio. Queremos la solución, porque si nosotros producimos el plátano que llevamos a cada mesa de los venezolanos. De estas fincas depende muchos obrero y nos estamos hundiendo”, refirió.

La productora resaltó que “en cualquier momento tenemos una muerte súbita porque tendremos que abandonar todo lo que tenemos acá”.

Por su parte, Clemente Camacho, repudió lo que catalogó como la “vista gorda” de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Alcaldía de Francisco Javier Pulgar, quienes se prestarían al canje de chip de regulación de gasolina a cambio de la mita o más de lo que suministran los productores.

“Si les llegan a dar 50 litros de gasolina hay que darle la mitad o más al mismo funcionario de la Alcaldía que presta el chip para que nos echen el combustible. ¿Será que no lo sabe el Gobernador o la GNB? Todo el mundo sabe lo que pasa pero se hacen de la vista gorda”, sentenció el agrícola.

Camacho agregó que tampoco pueden bachaquear el hidrocarburo desde otros municipios para salvar la producción “porque si la guardia nos encuentra, hasta para Fiscalía nos mandan. “Sabiendo que la necesitamos (Gasolina) para producir la comida”, sentenció.

Señaló que “el presidente de la Republica no sale al campo a trabajar”. “Usted come de lo que algún campesino produce y envía a la ciudad para ayudar al sustento del país. No es posible que seamos tan pisoteados”, lamentó.

“Sufrimos embustes de los funcionarios que representan al Gobierno. El gobernador del Zulia (Omar Prieto) dijo hace un mes que iban a eliminar los chips de las bombas para que los productores pudiéramos surtir de combustible y así trabajar y trasladar fertilizantes entre otros, pero esta es la hora y no han quitado el chip de Cuatro Esquinas”, puntualizó Camacho.

Los productores desean que Prieto y el Gobierno nacional atiendan sus súplica y se apiaden del pueblo trabajador del municipio. Recordaron que el resguardo de los ciudadanos del municipio es parte de la labor de “un funcionario público que debe velar por los derechos humanos de cualquier persona”.