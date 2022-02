Productores de plátano de Pulgar denuncian irregularidades en distribución del combustible

Los productores de plátano de Francisco Javier Pulgar, al Sur del Lago de Maracaibo, denunciaron este miércoles que son víctimas de una “mala distribución” de combustible en la única estación de servicio que hay en el municipio.

Edgar Boscán, coordinador de la Red de Productores, alertó en rueda de presa que de las 61 mil hectáreas de plátano que se distribuyen en el territorio sureño, un 80 % “están completamente desatendidas e inundadas debido a los diferentes problemas que hemos tenido” con el coordinador de la bomba que, según dijo, “maltrata a los productores”.

Aclaró que a Pulgar llegan una o dos gandolas de carburante a la semana pero “solo se despacha a un bajo porcentaje de productores que la necesitan también para traslado de mercancía”.

Son las 6:00 a. m. y llegan a ser las 10:00 p. m. y todavía hay productores en cola porque de pronto (al coordinador) se le ocurre tener preferencias con otras personas. Si hubiese una buena distribución se abastecería a muchos más productores. En años anteriores, nosotros estábamos a cargo y atendíamos con 12 mil litros de gasolina a 110 productores con la cantidad que necesitara según las hectáreas de su finca”, señaló Boscán.

Reiteró que el encargado de la E/S, a quien identificó como Luis Ruda, los tilda de “bachaqueros” y “guarimberos”.

“Nos dice que somos los culpables de que no llegue la gasolina. No le aceptamos más sus mentiras. Él ha tenido tres veces la oportunidad de dirigir la bomba y siempre tenemos el mismo problema. Todas las autoridades del Gobiernos saben lo que hace ese señor con respecto al maltrato a los productores”, enfatizó.

Ante la situación, el sindicalista solicitó a Pdvsa “quitar la concesión al señor Luis Ruda” de la E/S.

“No lo queremos más, esto lo vamos a hacer llegar a los organismos de Pdvsa, al ministro, para que tome cartas en el asunto. No somos guarimberos, peleamos por el combustible porque nos hace falta para el sustento de nuestra familia y para alimentar a todo el país”, exclamó.

Boscán recordó que son cerca de 5.000 trabajadores de la tierra en el municipio, de los cuales la mayoría tienen sus parcelas inundadas y “no han podido todavía achicar por la mala distribución que hace Ruda del combustible que llega”.

Sin gasolina no hay producción. ¿Cómo nos trasladamos a nuestras fincas? ¿Cómo bombeamos el agua de los platanales? Tenemos más de 30 mil hectáreas que achicar. (…) Es un asunto grave el que vive el municipio, el primero en Venezuela en producción de plátano. Las ganas de trabajar, de seguir produciendo, no se nos quitan”, refirió.

Asimismo, denunció que hay irregularidades con la lectura del chip y el Biopago, ya que es una bomba subsidiada, por lo que pidió “eliminar tantas trabas que nos colocan”.

“Sacan chip de todos lados pero el nuestro no sirve, no lo lee. Un productor pequeño que tiene moto no tiene chip y tiene que ir a otros sectores”, dijo. En cuanto al Biopago, mencionó que es un “misterio” porque “a veces sirve y de repente ya no”, por lo que suspenden el suministro de combustible.

También indicó que los productores necesitan fertilizantes para las cosechas y la reparación de la vialidad, ya que “hay muchos boquetes que ponen en peligro a la comunidad”.