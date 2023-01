Presidente del Imau: en tres o cuatro semanas la ciudad estará recuperada

La misma ciudad “inundada de basura” que se hizo notar en enero de 2022, al inicio de la actual gestión de la Alcaldía de Maracaibo, pareciera estar más presente que nunca ante la vista de propios y extraños. En cada esquina, en cada tramo, un montón de desechos sólidos desluce a la capital zuliana.

Ante tal contingencia, el presidente del Instituto Municipal de Aseo Urbano (Imau), Oscar Zerpa, conversó en exclusiva con Versión Final, sobre las razones del por qué la ciudad sucumbió ante a esta problemática, y además, puntualizó que para inicios de febrero, la urbe estará saneada.

El servicio venía funcionando de buena manera, pero ni la ciudad, ni nosotros, estábamos preparados para el evento meteorológico de los meses de octubre y noviembre, donde hubo lluvia diaria que ocasionó dificultades en la recolección e incremento en los desechos vegetales que todavía sufrimos”, dijo.

El funcionario —desde su despacho situado en el Edificio Las Carolinas, en la avenida 8 Santa Rita— admitió que “como instituto no estábamos preparados para esa emergencia que se presentó, sumado a eso, llegan las épocas donde hay mayor producción de desechos sólidos que son noviembre y diciembre”.

"En los meses de noviembre y diciembre se duplica la cantidad estándar. Lo normal en Maracaibo es 0.78 por persona y en esos meses llega a 1.5 kilos. Para nadie es un secreto que esta ciudad se reactivó de una manera demencial de lo que es el año pasado para este. Lo puedes presenciar fácilmente un lunes, en cualquier corredor vial a las 12 de la noche ves como Cecilio Acosta o la 72 está full", dijo.

En diciembre pasa también un fenómeno que vivimos todos, que vivó el país, donde no hubo combustible y se dificultó la salida de las máquinas, la salida de nuestros equipos operativos”, agregó.

Sin embargo, Zerpa aseguró que “hoy en día estamos recuperando de nuevo la frecuencia de la recolección de desechos sólidos, estamos teniendo las salidas habituales que veníamos presentando. Nosotros lógicamente tenemos un atraso debido a estos elementos que he venido comentando”.

La idea de esto es que la ciudad se vaya transformando. La vamos a recuperar en la recolección semanal. Yo calculo que en 3-4 semanas ya estamos listos, ya estamos recuperados. Ayer (jueves 5 de enero) nos fue muy bien en Francisco Eugenio Bustamante y Raúl Leoni”, aseveró.

Solo un 0,5 % paga el servicio de recolección

El máximo representante del Imau reveló que solo 1.712, de 716.513 domicilios marabinos que fueron censados, realiza el pago por la prestación del servicio de recolección de desechos sólidos en las 18 parroquias de la ciudad. Lo que representa una paupérrima cifra de apenas el 0,5 % de la población.

Insistió desde un inicio en que "la gente cancele el servicio" y compartió que, "el objetivo es hacer una recolección bisemanal, pero para eso necesitamos que las personas paguen, para hacer que el 'aseo' sea eficiente y eficaz".

"También sacamos una ordenanza para poder cobrar lo que es un servicio, ya que nosotros unos servidores y el pueblo zuliano son nuestros clientes", completó.

Cuando recibimos esta gestión, recibimos una ciudad inundada en basura. Nosotros hicimos grande esfuerzos económicos con los pocos recursos que tiene la alcaldía de Maracaibo para poder lograr sacar a flote la recolección de desechos sólidos", dijo.

"Hoy le podemos decir a la ciudad de Maracaibo que poco a poco estamos recuperando la frecuencia de recolección, que confíen en el trabajo que venimos haciendo y que nos ayuden de la mejor manera que es pagando el servicio, sacando la basura de forma educada" reiterando además los días que presenta el cronograma de recolección, que es una vez a la semana hasta conseguir la actividad bisemanal.

"Nosotros cuando llegamos a la gestión, conseguimos 572 puntos críticos y los bajamos a 48. Actualmente hicimos un recorrido y tenemos 189, no tenemos los 572 que nos dejó la gestión anterior, pero 189 también es alto para nosotros porque incrementamos un número que ya teníamos dominado cuatro veces en vez de bajarlo más y es lo que estamos tratando de atacar", refirió en cuanto a cifras en su trabajo.

Una “cultura de arrime” al norte de Maracaibo

Al respecto, Zerpa expresó: "en la gestión que hemos hecho, hemos visto como la gente tiene una cultura de 'arrime' creada por la gestión anterior, donde aparecieron nuevos empleos suburbanos que son los 'recicladores, burreros o carretilleros'".

Esa cultura aún existe un poco y es lo que debemos erradicar. No hacemos nada pagándole a un carretillero que transfiere el problema de tu casa a la esquina, a pagar el servicio al instituto que se lleva los desechos sólidos a donde corresponde, que es el relleno sanitario", recomendó.

Diversos sectores de la ciudad -unos más que otros- se han visto ahogados en este problema, a lo que Oscar reseñó: "hay zonas críticas, nosotros las conocemos. Milagro Norte tiene comercios y tienen esa política del 'arrime'. Para nosotros ha sido la zona más complicada".

Pasamos por los barrios de los alrededores como Pescadores, Leonardo Ruiz Pineda, Santa Rosa de Agua, Altos de Jalisco y El Silencio para evitar esa política del 'arrime', pero ahora vamos a tener que poner más mano dura con fiscales y policías en esa zona para que la gente entienda que no debe sacar los desechos sólidos donde no corresponde", complementó.

Circunvalación 1, 2 y 3 es responsabilidad de la Gobernación

El presidente, además de hacer referencia a otros sectores, respaldó lo hecho por el instituto: "la limpieza de la autopista 1, 2 y 3 es responsabilidad de la Gobernación del Estado Zulia, al igual que el relleno sanitario. La limpieza de los hospitales es responsabilidad de cada uno de los hospitales, y todo eso lo está asumiendo la Alcaldía de Maracaibo. Eso nadie lo dice, y son cosas buenas que nosotros hacemos, pero queremos ir más allá".

Para 2023, de acuerdo con el presupuesto de ingresos y gastos aprobado por la Cámara Municipal, el Imau contará con un aproximado de 41.000 dólares, algo con lo que el encargado se mostró insatisfecho, puesto que el ente tendrá que lidiar con los desechos solidos generados por un universo de más de dos millones de personas con esa base económica.

El presupuesto lógicamente es muy bajo, nosotros vivimos de los impuestos municipales. Tenemos equipos propios y también contratamos, es decir, hemos creado un cronograma en conjunto entre lo propio y lo alquilado para poder sanear la ciudad”.

“La idea es lograr que la gente pague el servicio para poder ofrecer algo más eficiente y eficaz que le pueda funcionar a la sociedad”, reiteró.

Actualmente, el Imau cuenta, para las 18 parroquias de Maracaibo, con 35 compactadores, 60 volteos y dos gandolas para un total de 97 equipos disponibles en la ciudad.

Un volteo no es ideal

“El volteo no es lo ideal. Esta ciudad necesita 120 compactadores. Un compactador equivale a tres volteos. Tenemos un déficit importante para la recolección ideal, que debería ser bisemanal. Con los equipos que disponemos actualmente, podemos hacer una recolección semanal”, expresó Zerpa.

La incógnita, a todas estas, es: ¿de conseguirse los 120 compactadores, los camiones pasarán no solo por las avenidas principales sino por las demás calles? A lo que el directivo dijo: "a partir de este mes de enero, estamos retomando ese tema. En diciembre fue complicado por el problema de la gasolina, que nos afecto a todos".

Mientras, refiriéndose a la posible publicación de un cronograma más estandarizado de la recolección en 2023, reseñó: "la recolección bisemanal va a llegar este año si nosotros superamos el 0.5% del pago domiciliario al 50%. Depende de cada uno de los marabinos contribuir en esta recolección bisemanal”.

“La gente paga el internet que cuesta 25$ al mes, y hay una estadística que indica que el 72 % de los ciudadanos en Maracaibo poseen internet. ¿Cómo es posible que no pongamos el servicio que es mas económico y es un servicio básico que todos necesitamos?”, opinó.

Oscar también habló sobre los condominios, un tema complicado en cuanto a este servicio: "los obligamos a que tengan sus pipas. El que no tuviera sus pipas, no le recogíamos. El gerente de operaciones del Imau, Martín Gutiérrez, no tenía en su condominio una pipa y no le recogí la basura. Al final él mismo fue a comprar la pipa".

"A la gente le molesta tener una bolsita de basura en su casa. Ya no es la costumbre de cuando uno era muchacho. Mi abuela me decía que sacara el aseo cuando venía el camión. Esa era la costumbre, así nos criamos, y eso es lo que quiero yo. Quiero una política donde la gente saque la basura el día anterior y al principio gritábamos ‘llegó el aseo’, y ya no queremos gritar. Queremos que la gente sienta que sacó la basura, se la llevaron y ni cuenta se dieron", dijo.

Zerpa reconoce que el Imau faltó, pero brindó motivos sobre el por qué a las personas: "hubo un bajón lógicamente en la recolección y lo reconocemos, no tenemos miedo en hablarlo, pero hay que explicarle a la gente por qué fue el bajón. Hay que decirle a la gente que no estábamos preparados para esto".

"El tema de la gasolina y el gasoil en el mes de diciembre nos agarró fuera de base, nos puso a parir y sin recursos. Si este instituto tuviera recursos, yo hablo con el alcalde y le digo que así sea en el mercado negro vamos a comprar combustible para ir a la calle a recoger la basura, pero no hay forma ni manera", completó.