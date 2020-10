Presidente de la FMV pide a los venezolanos “no hacer caso” a la vacuna rusa

La llegada a Venezuela de la vacuna rusa contra el Covid-19, la Sputnik-V, ha sido vista por la administración de Nicolás Maduro como un logro para el país, mientras que científicos recomiendan a los venezolanos no prestarse para los experimentos como parte de la fase 3 de los ensayos clínicos.

El investigador y presidente de la Federación Médica de Venezuela (FMV), Douglas León Natera, alertó a los venezolanos sobre los riesgos de prestarse como voluntarios, reseñó La Voz de América.

Le digo a Venezuela y al mundo: no le hagan caso a esa vacuna que están hablando de Rusia, porque el mismo Vladimir Putin, presidente de Rusia, reconoció que apenas están en la Fase 1, y ¿cómo es que la van a traer para acá, en la Fase 3?”, apuntó el médico.

Algunos ciudadanos también expresaron dudas sobre los ensayos y temor por los posibles efectos secundarios. La enfermera Carmen Cecilia Acosta indicó: “Conejillo de indias no, no me la colocaría, porque eso no está aprobado, tengo miedo a efectos secundarios”.

Por su parte, José Manuel Olivares, comisionado para la Salud y Atención Sanitaria nombrado por Juan Guaidó, refirió a inicios de semana que al país en realidad no llegó una vacuna, sino solo unas dosis para ser probadas en aproximadamente el 0,07% de la población.