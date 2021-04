Barry Cartaya Zambrano, presentador de Venezolana de Televisión (VTV), se volvió viral la tarde del jueves debido a que aseguró que la vacunación no es una prioridad para el país.

“Venezuela no se queda de manos cruzadas. Tiene la vacunación no como una prioridad, sino como uno de los elementos. Prioridad son los tratamientos, la cuarentena, la hospitalización. Y ya llegarán las vacunas”, expresó.

Ese comentario surgió luego de que dijera que es gracias a Cuba y Rusia que los venezolanos pueden tener la posibilidad de vacunarse, reseñó El Nacional.

“Hay que hacer la salvedad del esquema de vacunación gratuita, porque no es cualquier cosa lo que hemos tenido que enfrentar. Pero hay garantías gracias a Rusia que nos ha vendido más de 10 millones de dosis, de las que han llegado 250.000”, dijo.

Al mismo tiempo señaló que Cuba ha donado 500.000 vacunas.

“Pero también vamos a empezar a producir la Abdala, de Cuba, y hay otras vacunas que llegarán por el Covax”, indicó. Sin embargo, tras todas las salvedades, acotó que la vacunación no es prioridad.

Presentador de VTV asegura que la vacunación no es una prioridad para Venezuela https://t.co/bBMjIslvSp pic.twitter.com/fV05aZXJln — Monitoreamos (@monitoreamos) April 8, 2021

Ante los comentarios del presentador, organizaciones, personalidades políticas y ciudadanía expresaron indignación.

Provea señaló: “La prioridad de ellos es la persecución, la criminalización y el abandono. La salud y la vida de los venezolanos no es su prioridad”.

De igual manera, Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en Estados Unidos designado por Juan Guaidó, calificó al Gobierno de genocida.

“Más claro imposible: el aparato de propaganda del régimen deja claro que para el dictador Maduro la vacunación no es prioridad. Por eso NO llegan las vacunas a Venezuela y los venezolanos están vulnerables frente al covid-19. Que no tengas vacunas es decisión del régimen genocida”, dijo Vecchio.

“De verdad que a veces es mejor quedarse callado y no insultar a los ciudadanos ni al periodismo ni al sentido común…”, escribió el periodista Dereck Blanco.