Precios de hortalizas se incrementan a medida que se profundiza escasez de gasoil

Las consecuencias por la escasez de gasoil comienzan a palparse en el país. En estados como Táchira transportistas afirmaron que el costo de las hortalizas han ido en aumento por la carestía del combustible, incluso, en más de 15 % por cada traslado dentro y fuera de la entidad.

El transportista Darwin Molina, que cubre los estados Táchira y Lara, explicó a La Prensa del Táchira que el aumento que hacen a los alimentos no perecederos se debe a que tienen que comprar combustible a los “bachaqueros” de la zona.

Molina apuntó que 200 litros de gasoil cuestan unos 70 dólares, es decir más de 130 millones de bolívares y que solo para movilizarse ida y vuelta hasta Lara. Agregó que en el centro occidente de la nación los costos pueden ser aún más elevados.

Los gastos que me genera comprar gasoil, ya sea en dólares o pesos, es un recargo que debo hacerle a los productos que traslado. En mi caso es el 15% que en la mayoría de las ocasiones solo me da para no perder”, declaró el chofer.