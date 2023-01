Playa Manaure, un oasis escondido en Falcón

Las playas de la costa de Falcón se caracterizan por ser lugares paradisíacos. Morrocoy, Chichiriviche, Villa Marina, Adícora o El Supí son algunas de las que representan ese destino que buscan los turistas; sin embargo, en la Península de Paraguaná se encuentra un oasis escondido en Punto Fijo.

La playa Manaure, ubicada en la comunidad Cardón, en el municipio Carirubana, fue transformada durante 2022 y se convirtió en "Bahía Grande". Este balneario es una propuesta innovadora que incluye una alianza mixta entre el sector público y el emprendimiento regional, reseñó Últimas Noticias.

Tener la vista del mar Caribe, aguas serenas para el disfrute de los niños, y una estructura en forma de risco inspiró a desarrollar un concepto amigable al ambiente, donde los visitantes pueden pasar un rato ameno, seguro, diferente y disfrutar de la naturaleza marina.

De allí surgió la idea de adecuar los espacios externos con estructuras construidas con madera reciclada. Las barandas, los mensajes inspiradores, las señalizaciones, el quiosco de bebidas refrescantes, los columpios, la tarima y los toldos forman parte del diseño "vintage" playero.

Paisaje y Gastronomía

Un restaurante, con un cómodo balcón que ofrece una vista privilegiada del horizonte, aire acondicionado, baños, Wi-Fi, buena atención y una gastronomía típica del mar recibe al comensal. Pescado frito y mariscos son los ingredientes base de una diversa gama de platos que están a disposición de los comensales; a parte de las bebidas nacionales, internacionales y los jugos.

Desde el mirador, el visitante podrá tener una vista espectacular. Es un lugar fantástico donde se observan, no solo las bondades del lugar, sino la inmensidad del océano hacia norte y el oeste. Hacia el lado este se encuentra el puerto de Guaranao, y los buques no pasan desapercibidos. No se puede perder de los llamativos atardeceres que cautivan a todos los espectadores por sus colores y con la evidencia de que el sol es tragado por el mar en la lejanía.

Al entrar en contacto con la arena la primera estación es un quiosco que ofrece deliciosas cocadas, cócteles, helados y bebidas tipo frappe.

Recreación

Le sigue el área de los columpios, dispuestos en un balcón que hace muy emocionante cada vaivén; después se encuentran los toldos elaborados de forma cúbica, lo que simulan una sofisticada pérgola hechos de madera, así como las sillas para tomar el sol. Son 30 bohíos que le permiten disfrutar del paisaje marino.

El espacio en el agua está demarcado con pequeños postes que hacen parecer el lugar como una bahía que toda la familia disfrute de las aguas tranquilas, el sol generoso y una brisa inigualable sin ninguna preocupación. Sólo relajarse. Muchas personas llevan consigo flotadores y salvavidas, para animar su estadía en la playa, mientras son acompañados de buena música.

Playa Manaure también es centro de práctica para deportes como kitesurfing, voleibol de playa y de aquatlón; sin olvidar la tradicional pesca de orilla, de las cuales se realizan torneos los fines de semana y los festivales de DJ.

Este paraíso escondido está abierto al público de martes a domingo de 8 am a 9 pm y además cuenta con todos los servicios para estancia agradable y confortable. Los visitantes cuentan con cómodas duchas y baños, sin tener costo alguno.

Vigilancia en el estacionamiento, restaurante con sus menús, Wi-Fi gratis, planta eléctrica, bebidas refrescantes y atención personalizada en los toldos es lo que encontrará en playa Manaure.

¿Cómo llegar?

Al llegar a la ciudad de Punto Fijo desde la terminal Alí Primera, se toma el transporte público de la ruta Cardón -Puerta Maraven y se desciende por la vía al hospital Cardón. De allí deben caminar unas cuadras porque no hay transporte directo al lugar. Si va en vehículo particular debe tomar la avenida Francisco de Miranda, luego la intercomunal Punto Fijo y la avenida 6 en ruta hacia Cardón, hasta la tercera avenida.