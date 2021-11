Planteles que no son centros electorales seguirán abiertos esta semana, aclara Andiep

Fausto Romeo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas (Andiep), aclaró que las escuelas y liceos que no son centros electorales estarán abiertas durante esta semana, pero solo para actividades como evaluaciones, entrega de trabajos y gestiones administrativas.

El domingo 14 de noviembre, el Gobierno nacional ordenó la suspensión de las clases presenciales en los planteles que sirven como centros electorales, para los comicios a realizarse el próximo domingo 21 de noviembre.

No obstante, los colegios que no son centros electorales “podrán recibir a estudiantes para hacer evaluaciones, exámenes, trabajos, actividades pendientes, pero no para seguir avanzando en actividades pedagógicas”, dijo Romeo, quien explicó que con esto se quiere evitar retardos académicos entre los alumnos que no puedan asistir esta semana.

Además, se espera que el plan de vacunación en adolescentes entre 12 y 17 años continúe su ritmo en las instituciones que no son centros de votación.

Estos planteles, dijo Romeo, están autorizados para cerrar el viernes 19 de noviembre y reanudar las actividades presenciales el 23 de noviembre, junto a los que fueron tomados por el Plan República, desde este 15 de noviembre.

La metodología de enseñanza, destacó, se basará en la educación a distancia. Luego de esta interrupción, todas las instituciones retomarán las actividades presenciales hasta el venidero 17 de diciembre de 2021, cuando se dan las vacaciones de fin de año.

Según el reporte de Andiep, el Plan República, en primer lugar, empezó a desinfectar las instalaciones para que las máquinas electorales sean instaladas entre el jueves y el viernes de esta semana.

Igualmente, según confirmó Romeo, se espera que el Ejecutivo nacional haga labores de higienización para la reincorporación de los estudiantes y el personal docente, administrativo y obrero.