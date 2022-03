Piel de Tepuy, una mirada aérea hacia un paraíso natural que dice "basta"

Naturaleza, deporte y fotografía son las tres pasiones que el venezolano Roberto Gerstl ha unido para dar vida a ‘Piel de Tepuy’, una exposición fotográfica sobre el Parque Nacional Canaima que nace por el deseo de “compartir con el mundo la belleza y grandeza de esta geología y reivindicar el cuidado del ecosistema venezolano”.

“He viajado muchas veces a esta montaña, y ahora ella quiere que la saque a viajar”, afirma el fotógrafo en una entrevista con Efe, en la que confiesa que ha sido el lugar, la empatía que siente hacia él y lo mucho que ha llegado a conocerlo, los que le han enseñado a fotografiar.

La exposición que se inauguró en Casa América, donde permanecerá hasta el 14 de mayo, recoge una secuencia de fotografías de tepuyes (una especie de mesetas), acantilados, grandes caídas de agua… tomadas en su mayoría entre 2017 y 2019, en el Parque Nacional de Canaima, en Venezuela.

Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y considerado desde el año pasado como un ecosistema “en riesgo”, el parque se encuentra, dice Gerstl a Efe, en una situación muy delicada que “hay que parar”, pues ha sufrido cambios “atroces y muy acelerados”, que él mismo ha podido percibir y documentar en las “más de cuatrocientas visitas” a este lugar.

Debido a la minería ilegal, que rodea al parque y que cada vez es mayor, “las aguas están contaminadas, se ven plásticos y bidones de combustible flotando, la capa vegetal está deteriorada, los árboles luchan entre ellos para sobrevivir...”, explica Gerstl, que colabora con fundaciones como "SOSOrinoco", que trabaja en la documentación, diagnóstico y denuncia de la “tragedia medioambiental” que está sucediendo.

“Yo he vivido aquí, este sitio me ha cuidado, me ha enseñado algo nuevo cada día”, afirma el defensor y conservacionista, e insiste en la importancia de cuidar el "frágil" ecosistema pues se trata de "la parte más antigua del planeta".