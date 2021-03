Personal de salud del Táchira protesta ante la falta de vacunas contra el Covid-19

El personal sanitario del hospital “Ernesto Segundo Paolini”, ubicado en San Juan de Colón estado Táchira, suspendió las consultas de triaje como modo de protesta ante la falta de vacunas para el Covid-19.

En un anuncio colocado en la entrada del centro de salud, trabajadores del nosocomio tachirense manifestaron que solo atenderán “estrictas emergencias”, entre las que se encuentran “mujeres en proceso de parto y pediatría”.

Médicos residentes aseguraron que notificaron por escrito al tren directivo del hospital, la decisión de suspender la consulta de sala de triaje.

No podemos seguir exponiendo nuestras vidas por atender sala de triaje, cuando ya hay una vacuna, nosotros que estamos en primera fila no hemos sido tomados en cuenta en el plan de vacunación, cuando nuestro hospital atiende pacientes covid-19″ explicó un residente al diario La Nación.

Indicaron que el resto de patologías serán remitidas al Centro de Diagnóstico Integral del municipio Ayacucho, donde personal de salud ya fue vacunado hace un par de semanas, agregó La Nación.

“Nosotros remitiremos al C.D.I a las personas que lleguen aquí, pues ellos ya están vacunados, nosotros necesitamos que nos tomen en cuenta (…) En mi caso ya me ha dado covid-19 en dos oportunidades y gracias a Dios lo he superado, pero uno no sabe cuando el virus va a atacar nuevamente”, dijo el residente.

El gremio de salud del hospital de Colón, hace un llamado al Gobierno Nacional para ser incluidos, en el menor tiempo posible en el plan de vacunación ya que en este centro, cuentan con sala de triaje y área de hospitalización de pacientes con Covid-19.