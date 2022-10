Periodista zuliana deportada de EE. UU. está en Acapulco: "No sé qué hacer"

"No sé que hacer. Ni siquiera sé bien en dónde estoy y no tengo a nadie aquí", fueron las palabras de la periodista zuliana Carmen Inés Hernández, de quien no se conocía su paradero, al comunicarse con su familia la noche de este viernes 14 de octubre.

La chica, de 31 años, ingresó a los Estados Unidos por Ciudad Juárez el pasado 8 de octubre y, luego de conocerse la medida sobre el nuevo estatus migratorio, fue deportada a México junto a otros migrantes.

Según denunciaron sus allegados, la comunicadora fue sacada de suelo americano la noche del miércoles 12 de octubre. "Me tienen esposada y me van a deportar a México, tengo miedo, me quitaron el teléfono", dijo en ese entonces a su tía Thais Hernández.

No tuvieron más contacto con ella hasta las 11:46 de la noche de ayer, cuando se comunicó con Thais. "Ya me liberaron, estoy bien junto a otras chicas, me encuentro en Acapulco", expresó en un contacto telefónico. "No sé qué hacer", repetía una y otra vez.

"Nos hicieron firmar un documento de compromiso en el que nos dan un plazo de 15 días para salir de México, si no habrá que atenernos a las consecuencias", agregó Carmen, según contó su familiar.

Se desconoce cuál será el próximo paso de la periodista.