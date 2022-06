Periodista merideño Néstor Trujillo celebra 50 años de "Carrusel de la fama"

Néstor Trujillo, merideño, es periodista, ingeniero civil y músico, dedicado al periodismo radiofónico en la región andina por 50 años, reconocido por su talento y su particular tono de voz, es productor del programa “Carrusel de la Fama” del año 1972.

La mañana del domingo 29 de mayo, el sacerdote George González al finalizar la eucaristía llamó al periodista, quien estaba en compañía de su esposa, y en medio de la multitud de Trujillo dio gracias a Dios por el L aniversario de su programa radial.

¿Quién es Néstor Trujillo?

Un merideño de sepa. Nace en 1951 en medio de un hogar humilde y sencillo, sus padres siempre le inculcaron los principios cristianos, y el apoyo a sus estudios. Es una persona que cumple y lucha por los sueños, sin opacar los talentos y las habilidades de las demás personas. “Aunque se debe tomar en cuenta qué en los logros hay momentos buenos y malos pero la perseverancia es importante para toda persona”, dijo Néstor.

Desde muy pequeños sus padres le enseñaron a rezar el rosario, aprender las oraciones y entender que en la vida sin Dios nada es posible. Además, Néstor mencionó que fue “monaguillo de Monseñor Acacio Chacón Guerra, Monseñor José Humberto Corredor Tancredi y del padre Antonio María Uzcátegui.

Servir en el altar junto a estos sacerdotes hizo de mí un hombre con una visión distinta de la vida, de servicio y atención a los necesitados. Monseñor Acacio Chacón para mí ha sido un hombre y un sacerdote ejemplar dentro de la región andina qué dejó muchas virtudes y ejemplos para nosotros”, recalcó Trujillo.

Inicios en el periodismo

Estudió en la Universidad Católica Cecilio Acosta (UNICA), egresando en la primera promoción en el año 1995. Con orgullo afirma Néstor: “Yo soy periodista y ejerzo legalmente”.

El micrófono en sus manos se da por primera vez en Radio Universidad en el programa Cidea habla a Venezuela, donde interpretó una canción muy popular en esos días cantada por Alfredo Sadel, “El Jinete”. Así, inicia la llama de la comunicación en sus manos.

Cómo Mérida se caracteriza por las Ferias Internacional Del Sol, y las corridas de toros, dirigió el programa taurino La Hora de la Verdad, por Radio Universidad, con los cronistas taurinos de Venezuela Pepe Cabello, Abelardo Raidi, Felo Giménez y Guzmán Ramírez,, todos ya desaparecidos.

"La transmisión la hacían desde el callejón o los tendidos de la Plaza de Toros de Mérida. Estas son parte de mis primeras experiencias en la radio, asimismo ejercer el periodismo es un gran desafío, y como periodista debemos asumir todos los retos que se presentan desde estar en la calle al sol y la lluvia, hasta poder contar un sed de grabación", dijo Trujillo.

La ingeniería y el periodismo

"La música es una pasión para mí, estudié piano y solfeo con los profesores Leovigildo Díaz, Monic Duphilll, Maurisse Hasson y Amilcar Ribas en la Escuela de Música de la Universidad de Los Andes (ULA)", dijo.

Pero más tarde, le tocó elegir entre la música o la carrera de ingeniería, por el cual decide continuar sus estudios como futuro ingeniero civil. Años más tarde, inicia sus estudios de comunicación social en la UNICA a causa de los problemas que le tocó enfrentar con los organismos encargados de las comunicaciones en el Estado, por no ser profesional del área comunicacional.

"Es de esta forma, como vinculo mi carrera de periodismo con la ingeniería. Siempre quise tener un programa radial porque la locución es parte de mí", expresó Trujillo.

Carrusel de la fama y sus 50 años

El proyecto nace en 1972 un 29 de mayo en Radio Los Andes, luego siguió en Radio Universidad y en América FM, y ahora es transmitido por Éxitos 100.9 FM, todos los domingos si las circunstancias lo permiten.

“Ahora hay cortes eléctricos, pero esto me encanta, me apasiona y me hace feliz”, resaltó Trujillo. Además, en medio de la entrevista, dijo: “El mejor momento que vivo como locutor, es cada domingo cuando digo en el aire, Carrusel de la Fama. He vivido una trayectoria muy complaciente y satisfecho de las personalidades que he conocido".

En todos estos años ha entrevistado a personajes de diferentes actividades, entre ellos Renny Otolina, Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera Campins y artistas, empresarios, políticos, deportistas, religiosos y dirigentes sociales. El programa Carrusel de la Fama le ha permitido crecer como periodista.

Él siempre quiso hacer un programa fuera de lo común, donde hablara de diferentes tópicos, de entrevistas y deportistas del país. “Cuando entrevisté a Carlos Andrés Pérez y Luis Herrera Campins, para mí fue un honor conocer a quienes llevaban el país en esa época independientemente de los partidos políticos”, refirió.

Anécdotas que lo hicieron crecer

Néstor Trujillo ganó varios festivales de la canción: Festival de la Voz Universitaria de la ULA, Primer Festival de la Voz Andina, segundo lugar de la canción merideña. Por todos estos premios fue contratado, pero prefirió escoger la carrera de ingeniería y seguir sus labores de edificación.

Contó que “se vio obligado a estudiar periodismo, porque en varias oportunidades directivos del CNP, Colegio Nacional de Periodistas Seccional Mérida, lo amenazaron con llevarlo a los tribunales como infractor de la Ley de Ejercicio”, por lo tanto, tenía la necesidad de estudiar comunicación social para no tener problemas con la ley o con algún organismo.

"Considero que en Venezuela hay que estudiar mucho, necesitamos profesionales que saquen este país adelante, siempre con constancia, dedicación y honestidad", resaltó Trujillo.

"Los sueños nunca son imposibles, quien los hace difícil es uno mismo. Sean felices en todo lo que hagan”, enfatizó.