Pasajeros esperan desde ayer en Maiquetía para viajar a Panamá

Temor y mucha incertidumbre. Así se define la experiencia de un grupo de alrededor de 200 pasajeros cuyos boletos indican que debieron salir a las 4:15 p.m. de ayer desde Maiquetía a Panamá, pero aún esperan por diferentes fallas que presentó el avión.

Luego del chequeo normal y de estar a bordo de la unidad, “dieron falsas salidas”. Fueron cuatro los intentos que hizo el personal de la línea área Copa para despegar, pero no lo lograron, reseñó El Carabobeño.

“Estuvimos más de cuatro horas en el avión que se paraba en el trayecto para salir, en una oportunidad lo tuvieron que remolcar a la puerta de salida, y en el último intento íbamos a toda velocidad en pista y el avión se paró de repente”.

Es ese momento los pasajeros en Maiquetía solo gritaban que se querían bajar. Insistieron en que no querían viajar en esa unidad y el personal de la aerolínea les indicaba que harían más pruebas para repararla. “Pero nosotros insistimos en que no queríamos estar más encerrados ahí, era sofocante, y sin distanciamiento porque los asientos los vendieron todos pegados y ninguna autoridad estaba pendiente de la bioseguridad”.

Los dejaron bajarse y estuvieron por unas dos horas más fuera del avión en la puerta de embarque 28.

Sin información oportuna en Maiquetía

Pasadas las 11:00 p.m. les dijeron que la tripulación a esa hora no podía volar y la decisión fue llevarlos a todos, desde Maiquetía a un hotel cercano que no estaba preparado para recibir a esa cantidad de personas, lo que provocó que pudieran entrar a las habitaciones cerca de las 2:00 a.m.

“Estábamos en el aeropuerto desde mediodía, y solo no dieron la cena en la madrugada en el hotel”. En la mañana fueron llevados a Maiquetía y no les dieron desayuno.

Cerca de las 10:00 a.m. aún no tenían respuesta. “La gente de Copa no estaba por ningún lado y aquí todos lo que hacen es gritar, protestar, pero nadie dice nada”.

Lo más preocupante para los pasajeros es que las informaciones que les daban no eran oportunas y se contradecían. “El personal que representa a la aerolínea en Venezuela decía lo que creía que estaba pasando, y las autoridades del aeropuerto estuvieron inexistentes hasta que nos llevaron al hotel”.

Al mediodía les dijeron que salen a la 1:50 p.m. y les darían un ticket para almorzar en la feria de comida de Maiquetía. “Pero no sabemos si es el mismo avión o es otro. Por eso aún tenemos temor”.