Parlamento Regional instala subcomisión que protegerá los Derechos Humanos de los periodistas

Desde el salón Urdaneta del Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ), este miércoles 23 de febrero, se instaló la subcomisión que protegerá los derechos humanos de los medios de comunicación que hacen vida en la región zuliana, con el fin de regularizar las relaciones del Palacio Legislativo con el gremio comunicacional.

La Subcomisión para las Relaciones con los Medios de Comunicación Escritos, Audiovisuales y Alternativos del Estado, está conformada en la presidencia por el Legislador David Bohórquez y como miembro el Legislador Samy Reyes.

Bohórquez expresó que la prensa zuliana tiene las puertas abiertas del Palacio Legislativo para recibir toda la información que requieran. "Cuando los medios de comunicación en el estado sean víctimas de alguna censura, de alguna persecución, no solo del Gobierno Nacional sino de organismos, ustedes saben que pueden encontrar aquí unos aliados que van a defender sus derechos de libre expresión, vamos alzar la voz por ustedes y vamos a defenderlos donde tengamos que hacerlo", expresó.

"Tenemos la responsabilidad de levantar un informe en este sentido de la libertad de expresión, de la cual son víctimas todos los periodistas y medios de comunicadores sociales en el estado", destacó el legislador.

Del mismo modo, el representante de esta Subcomisión relató que los periodistas tienen el derecho de informar libremente tal y como lo explica la Constitución. "Hay gobernantes que le temen a la realidad, y la realidad que viven hoy los zulianos es crítica, nosotros no podemos decirle a un medio de comunicación que no debe expresar esa realidad, no podemos decirle que no sean la voz de los ciudadanos en los barrios", afirmó.

Bohórquez aseguró que trabajarán además con la reforma para el premio regional de periodismo. "A esa reforma la vamos a plantear a través de una Comisión que va a estar conformada por el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, periodistas independientes y todos los medios de comunicación que hacen vida en el estado", dijo.

En otro sentido, Bohórquez aclaró que esta Subcomisión forma parte de la Comisión de los Derechos Humanos y Participación Política. "Nosotros estamos haciendo la instalación formal, lo ideal es comenzar a recabar todas esas denuncias y persecuciones que vivieron desde hace 8 años cuando las puertas del Consejo Legislativo se cerraron, entonces vamos hacer un informe de todas las agresiones que han vivido los periodistas durante ese tiempo y en los últimos meses", explicó.

Finalmente, Bohórquez puntualizó que esta nueva reforma amparará no solo al periodista sino a todo el equipo de prensa. "Asistentes de cámaras, chóferes, camarógrafos, en fin, todo el gremio comunicacional contará con nosotros para defenderlo ante cualquier persecución", apuntó.

Durante la instalación de dicha Subcomisión estuvieron presentes los Legisladores Lewis Sebrián, Joy Pardo, Andrea Márquez y Eduardo Labrador.