Parlamento condena muertes por cáncer de mama a causa de “erradas” políticas públicas

La sesión ordinaria de la Asamblea Nacional realizada on line este martes centró su debate en la situación de la mujer venezolana frente a la crisis de salud en el país, en el marco del Día Mundial de la lucha contra el Cáncer de Mama.

Inició la discusión la diputada por el estado Zulia, Nora Bracho, quien denunció que en Venezuela “es muy difícil” enfrentar esta enfermedad.

El sector salud del país está en terapia intensiva hace mucho tiempo porque no se cuentan con equipos, medicamentos especializados, para la ayudar a la población a combatir enfermedades como el cáncer, entre otras que se necesitan para tratamientos especializados”, expresó.

Subrayó que el gobierno de Nicolás Maduro no invierte en el sector salud, aunque el artículo 83 de la Constitución determina la responsabilidad del Estado de garantizar el pleno disfrute de la salud como parte del derecho a la vida.

Queda muy claro que no proveer las condiciones necesarias para sus ciudadanos para que los ciudadanos disfruten plenamente del derecho humano a la salud, puede traducirse como una condena a muerte. Las mujeres venezolanas sabemos que el sector salud en nuestro país se encuentra en la peor crisis humanitaria jamás vivida”, añadió.

En la sesión participaron Bolivia Belisario Bocaranda, presidenta de Senosalud, y Mildred Valera, miembro de la Fundación AconVida, quienes emprendieron una misión para apoyar a las venezolanas de pocos recursos que tengan cáncer de mama.

Belisario indicó que desde Senos Ayuda han hecho esfuerzos muy grandes para poder atender el contingente de mujeres que llegan a la fundación solicitando ayuda.

Por su parte, Valera indicó que todos los meses de octubre se dedican a incentivar a las mujeres a ir al médico, orientarlas, educarlas y decirle lo importante que es hacerse los estudios de mamografías, como medida de prevención.

Lamentó que este año 2020 en vez de ser un mes rosa, sea un mes negro, por la cantidad de mujeres que han fallecido por la falta de tratamiento y nombró las compañeras de la fundación que han fallecido.

Hasta cuándo, cómo le vamos a decir a una paciente que se haga sus chequeos a tiempo, cuando sabemos que no hay tratamientos. La salud no es una limosna, no es un regalo del Estado es un derecho que está en nuestra constitución y ahora en este mes, más que nunca, alzamos nuestra voz de protesta”, señaló.