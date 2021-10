Padres buscan vacunar a los niños por el aumento de casos de Covid-19

Venezuela inició la vacunación contra el Covid-19 de niños de 12 años en adelante, y representantes y padres de los menores, consultados por Sputnik, dijeron que decidieron inmunizar a sus hijos ante el aumento de casos y el inicio de clases presenciales.

La jornada de vacunación para niños de 12 a 17 años se lleva a cabo en los distintos centros educativos del país, y los menores deben estar acompañados por sus padres o tener su autorización para poder recibir la dosis.

Los niños y adolescentes son inmunizados con la vacuna china Sinopharm.

Angie Graterol, madre de un niño de 13 años, contó que decidió vacunarlo debido a que el niño sufre de una afección del corazón y entra en la población vulnerable y con riesgo de complicarse si contrae el virus.

Venezuela registra un total de 401.259 casos confirmados y 4.822 personas fallecidas por Covid-19, desde marzo de 2020.

Los niños y adolescentes se encontraban acompañados por sus representantes, quienes los autorizaron a hablar con la prensa.

En ese sentido, una joven de 17 años, indicó que se sentirá más segura al estar vacunada.

«Fue una decisión que tomé junto a mi mamá porque queríamos sentirnos seguras viendo las situaciones que hay con el Covid-19 y para tener un cuidado personal más del que tenemos en casa. No le tengo miedo a la vacuna, ni a las opiniones de las personas, es una decisión personal, y no me da miedo porque estoy segura y confío en lo que van a hacer», expresó la joven tras recibir la primera dosis.