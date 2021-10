Pacientes denuncian falta de aire acondicionado en el Centro de Diálisis Juan Bautista Terán 

Los pacientes del Centro de Diálisis Juan Bautista Terán denunciaron este miércoles que el recinto médico no cuenta con aire acondicionado, una situación que limita el tiempo para realizar el tratamiento y lo agotador que pueden llegar a estar al menos dos horas sin la ventilación adecuada.

Cleiver Simancas, paciente renal de la unidad ubicada en la avenida 20 con calle 65 y 66 del sector Paraíso, señaló a Versión Final que el aire acondicionado se averió por el imperfecto eléctrico que vive el estado.

Simancas aseveró que la unidad de diálisis “está bajo la administración del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) el cual no ha dado respuesta ante la problemática”.

Según este paciente, el desperfecto de la ventilación aflige a más de 28 personas que se dializan tres veces por semana. Enfatizó que los tratados deben llevar cada uno su ventilador para poder así soportar la diálisis.

“Normalmente son tres horas de diálisis pero debido a la falta del aire solo nos dan dos. Esto también para resguardar la vida útil de las máquinas que también comienzan a fallar por el calor. La situación nos lleva a una problemática que los pacientes más delicados no son dializados bien porque las toxinas de la sangre no salen del todo y a muchos se las remueve del cuerpo, pero no sale en su totalidad”, sentenció.