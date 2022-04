Óscar Belloso Medina fue nombrado Personalidad Aquatica por su insigne trabajo en el Zulia

El médico cirujano Óscar Belloso Medina fue reconocido este viernes como la primera Personalidad Aquatica, un honor que "se le otorgó por su aporte, dedicación y compromiso al desarrollo empresarial, educativo y social del Zulia".

Entre el canto de las aves, la música del ensamble del conservatorio José Luis Paz y la alegría de los visitantes, el llamado "mejor parque acuático del centrooccidente venezolano” rindió homenaje a esta figura que es reconocida por ser fundador de la Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE), exparlamentario y, sobre todo, un pensador de nuevos paradigmas educativos de la región.

Barón enfatizó que homenajear al médico es honrar la visión que tuvo al crear la "mejor universidad de Maracaibo", una institución que ha generado miles de empleos, que impulsa la cultura y un sinfín de oportunidades que se presentan a la ciudad.

Por su parte, Ricardo Matéus, directivo del parque, resaltó ante la treintena de asistentes la "prolífica trayectoria vital" de Belloso Medida que está involucrada con la vocación y la pasión.

"Óscar es como el Rayo del Catatumbo, siempre relampaguea por eso ilumina las calles del Zulia y Venezuela formando a jóvenes. Dios lo bendiga", dijo el reconocido músico, abogado y locutor zuliano, Harold Zavala, quien se paseó por distintos momentos de la vida del homenajeado, su amigo.

El también periodista enalteció la perseverancia, puntualidad y responsabilidad del insigne zuliano, que catalogó como un hombre que "cumple lo que predica". Además, Zavala, en compañía de Oscar Valencia, interpretó el paso doble "Tigre Belloso", una composición que describe al médico como una persona que teje metas y mil ilusiones en el futuro de tantas generaciones.

Durante la ceremonia, Medina Belloso firmó por vez primera el libro de oro de Aquatica. Además, recibió una placa en forma de sol como parte de los honores presentados por el establecimiento.

Ante sus familiares, amigos y empresarios que lo acompañaron, con su característico carisma, Óscar Belloso Medina agradeció por el reconocimiento y subrayó la importancia del gentilicio zuliano.

De acuerdo al profesor, a través de Aquatica se hace Patria. "Estamos creando una identidad que corresponde con la realidad venezolana, de cada vez ser más grandes, generosos, orgullosos de lo nuestro, de Simón Bolívar, el padre de la Patria y de nuestra humilde morada, el Zulia", refirió.

"Desde este espacio de recreación le daremos un apoyo a lo que siempre he dicho: 'La vida no es fácil, es una lucha'. El que no lucha ni gana ni pierde. Hay que luchar para vivir y para ganar", puntualizó.