Omar Vizquel: “No seré parte de una discusión en redes sociales”

“No seré parte de una discusión en redes sociales que no contribuya a una solución positiva ni hace honor a los recuerdos de nuestros tiempos juntos”, fue la respuesta de Omar Vizquel a las acusaciones de su esposa en su contra, en las que asegura que sufrió violencia doméstica.

Blanca Vizquel señaló, por medio de un Instagram Live, que está en proceso de divorcio. “Es un proceso fuerte, donde el señor pretende que yo me calle la boca para no dañarle su carrera, para no dañarle su Salón de la Fama”, refirió.

La esposa del exjugador de los Indios de Cleveland dijo que no podía dar más detalles del caso por sugerencia de sus abogados, pero que pronto se conocerá la verdad sobre la relación conflictiva que tenía con Vizquel, reseñó El Nacional.

“Él jamás pensó en mí y en mi bienestar, yo era su trofeo, yo era su llavero. Me exigía que fuera a todos lados con él. Y yo, para no molestarlo y no pagar las consecuencias, tenía que acceder con una sonrisa, bien vestida y maquillada”, añadió.

Estas denuncias suponen un revés para el reconocido campocorto en su camino a Cooperstown. El expelotero puede ser considerado como el próximo venezolano miembro del Salón de la Fama de Major League Baseball, distinción que tiene Luis Aparicio.