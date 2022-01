Olvidarse de la pandemia en el mar Caribe, la primera opción de los venezolanos en 2022

Para muchos venezolanos visitar las playas después de las fiestas navideñas se convirtió en una costumbre y este año no fue la excepción. Los balnearios del estado La Guaira, en el norte del país, están colmados de turistas, quienes acuden para despejar la mente y olvidar un poco los estragos de la pandemia.

La Guaira está a solo 30 minutos de Caracas, por lo que es uno de los principales destinos turísticos, debido a que las personas pueden llegar en transporte público o vehículo propio.

Vanessa Machado, de 34 años, residente del estado Miranda (norte), llegó a la playa Bahía de Los Niños, en la parroquia Caraballeda, acompañada de su esposo y sus dos pequeños hijos. Para ella es casi un ritual darse el primer chapuzón del año los primeros días de enero, pues como dijo a la Agencia Sputnik, eso le permite recargarse de energía.

"Siempre vengo con mi familia a disfrutar y despejar la mente. Los dos últimos años fueron muy duros por el Covid-19, y venir a la playa nos recarga de buena energía para comenzar el año con buen pie", expresó la mujer.

Dos toldos atrás se encontraba Arturo Díaz, de 54 años, residente de Caracas, junto a su esposa, quien dijo que aprovechó los últimos días libres de trabajo para disfrutar de la playa durante esta temporada en la que el país se encuentra libre de cuarentena.

"Me parece muy bien que no hayan retomado la cuarentena porque esto nos permite venir a la playa el día que deseamos y sin ningún tipo de restricciones. Para los que no contamos con mucho dinero es una buena opción, y en nuestro caso nos trajimos la comida porque aquí es bastante costosa", detalló el hombre.

Los bañistas que no cuentan con recursos optan por sentarse a la orilla de la playa o en los malecones. Pues el alquiler de un toldo con dos sillas tiene un costo de cinco dólares.

Además, los platos de comida más económicos pueden costar entre 30 y 60 dólares.

El salario mínimo en Venezuela es de siete bolívares (1,6 dólares), de acuerdo con el último aumento que realizó el Gobierno el 1 de mayo de 2021.

Esto ha llevado a que empresas públicas y privadas otorguen bonos mensuales, por encima de los 60 dólares, que no tienen incidencia en las prestaciones sociales de los trabajadores.

Luis Martínez, integrante de la Cámara Turística Playera de La Guaira, manifestó a esta agencia que las lluvias que se han registrado en los últimos dos días no han afectado la visita de turistas.

"Han ingresado muchos turistas, ellos se adaptan así sea con lluvia. Como todo hay unas playas que tienen más afluencia de personas que otras, pero esto ha sido beneficioso para los trabajadores playeros", afirmó.

Flexibilización

En noviembre pasado, el presidente Nicolás Maduro decretó una flexibilización de la cuarentena para incentivar la economía durante los dos últimos meses del año.

No obstante, los ciudadanos consideran que el denominado método 7+7, que consiste en siete días de flexibilización y luego siete días de cuarentena, debería desaparecer por completo.

"Aún no se sabe si el Gobierno va a retomar la cuarentena, pero creo que eso debe desaparecer, pues en el último año ya las personas no se regían por ese método. Además, para los trabajadores que vivimos del día a día nos afecta, porque eso de trabajar una semana sí y la otra no, nos perjudica", dijo a la Agencia Sputnik, Jorge López, trabajador en un balneario del este de La Guaira.

Johan Martínez, integrante de la Cámara Turística Playera de La Guaira, expresó que la eliminación del método semanal de cuarentena permitirá que los ciudadanos puedan visitar libremente los balnearios, lo que evitaría aglomeración de personas.

"Al quitar el 7+7 no viene tanta gente a la misma vez, porque la gente no tiene una semana para venir a la playa sino el mes completo. En el mes de diciembre venía gente los días de semana y uno puede trabajar todos los días, y además la gente no está toda pegada (aglomerada)", dijo.

Martínez detalló que en octubre y noviembre pasado realizaron jornadas de vacunación contra el Covid-19 para los trabajadores playeros, y dijo que está previsto comenzar la inmunización con la dosis de refuerzo.

"La idea es que todos estemos vacunados y que nosotros los trabajadores utilicemos el tapabocas y con todas las medidas de bioseguridad. Por eso, de lunes a viernes realizamos desinfección en los locales playeros", comentó.

La Guaira cuenta con más de 60 playas, en las cuales trabajan 4.222 personas.

Maduro anunció que hasta nuevo aviso no retomará el método 7+7, y que por ahora el país se mantendrá en flexibilización general.

De acuerdo con el Gobierno, Venezuela llegó al 92% de población vacunada, y el lunes inició la inmunización de refuerzo.