Olivares: Fallecidos por Covid-19 alcanzan los 1.412, una cifra “con subregistro”

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), José Manuel Olivares, aseguró este lunes que hasta la fecha han fallecido 1.412 personas por Covid-19 en Venezuela, desmintiendo las cifras oficiales que contabilizan solo 653 víctimas mortales desde que inició la pandemia en el país.

El médico denunció nuevamente a la administración de Nicolás Maduro de ocultar las cifras reales de los fallecidos por el virus.

Cuestionó que el Ejecutivo nacional, “en su afán de construir una falsa normalidad, politice la vacuna”, cuando la realidad es que la Sputnik-V no está precalificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

No hagamos política con la vacuna. Llama la atención que las vacunas de Rusia y China no estén avaladas por la OMS. Esa vacuna que llegó a Venezuela no está precalificada. Llegaron unas dosis de la vacuna rusa para ser probada en un pequeño grupo de venezolanos. Lo que Maduro anunció con bombos y platillos, en su plan de construir una falsa normalidad, no es verdad”, refirió Olivares.