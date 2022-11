Ocho familias de San Jacinto ya suman un mes sin electricidad

Sin respuesta por parte de las autoridades y al borde de la locura. Así se encuentran 30 habitantes del bloque 3, calle 3 del sector 8 de la urbanización San Jacinto, al norte de Maracaibo, ya que quedaron sin electricidad luego que el transformador de su calle explotara, debido a las intensas lluvias que se registraron en el Zulia en octubre.

Los afectados manifiestan que a pesar que llevaron una carta a la sede Corpoelec en Amparo e hicieron la solicitud de un transformador nuevo, a través de la aplicación VenApp del gobierno nacional y la página web de la @mcboalcaldia, a pocos días que comience el mes de diciembre nadie les ha ofrecido solución.

Son ocho las familias sin luz, integradas en su mayoría por niños pequeños, que ya suman más de 1.440 horas sin servicio eléctrico, en una ciudad donde la temperatura promedio es de 39 grados bajo la sombra.

El día que ocurrió la explosión del transformador una cuadrilla de Corpoelec pasó por el lugar y evaluó los daños, sus trabajadores le informaron a la comunidad que el transformador se había dañado y tenía que cambiarse, pero desde entonces no han regresado al lugar.

Estamos muy preocupados porque nuestros niños no pueden dormir de noche debido al calor insoportable que hace y a los zancudos”, señaló angustiada Nela Rangel, residente del edificio donde colapsó el transformador número G17P13.

“Le pedimos a @corpoelec_zulia , al alcalde @rafaelramirezc_, al gobernador @manuelrosalesguerrero y al ministro @reverolnestor que se pongan la mano en el corazón y nos pongan un transformador nuevo, porque esta situación ya nos tiene al borde la locura”, dijo la ama de casa.

Acotó que “hace un mes que no dormimos, no tenemos dónde guardar nuestros alimentos y tampoco podemos agarrar agua por la falta de electricidad, lo que más angustiados nos tiene son nuestros hijos que son pequeños y se nos están enfermando por no tener un descanso adecuado”.