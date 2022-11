OBU: 83 % de los estudiantes universitarios venezolanos no tienen acceso a providencias y servicios

De acuerdo con la encuesta del Observatorio de Universidades (OBU) de Venezuela, el 83 % de los estudiantes no tienen acceso a providencias y servicios.

Carlos Meléndez, director del OBU y profesor universitario, señaló en torno a la quincuagésima cuarta celebración de la semana del estudiante que "en ese momento conmemorábamos al estudiante como actor político, hoy conmemoramos al estudiante que logra resistir dentro de las universidades".

En esta encuesta fueron tomados en cuenta 1.197 estudiantes de los 24 estados del país, de los que Meléndez describió encontrarse con una juventud de las 3 D: "despolitizada, desprotegida y desinformada", reseñó el portal Unión Radio.

Detalló que 8 de cada 10 universitarios "no tiene ningún tipo de providencias estudiantiles", luego 9 de cada 10 no cuentan con beca, servicios médicos o transporte, 93 % no tiene acceso a un comedor y 73 % no es beneficiado por ningún programa del Gobierno.

Otra de las cifras obtenidas por OBU que logró encender las alarmas es el 79 % que no participa en ninguna actividad intrauniversitaria, así como 6 de cada 10 no conoce lo que se discute en cada uno de los concejos universitarios o participan en protestas porque deben cumplir con horarios laborales.