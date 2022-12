Nutricionista de LUZ advierte que el "pan oscuro" no es para diabéticos, "ese producto contiene caramelina"

El zuliano es un consumidor por excelencia del pan en todas sus presentaciones pero, a pesar de eso, existe poca educación nutricional sobre el tema y la importancia del rubro en pacientes diabéticos que deben cumplir una dieta estricta para mantenerse estables.

Ante la situación, Marinela Vega, profesora de la escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad del Zulia (LUZ), alertó a la ciudadanía a no adquirir los catalogados “panes oscuros” o “panes negritos” para pacientes con diabetes porque contiene alto porcentaje en azúcar.

“Hay panaderías que hacen el pan y le ponen caramelina, eso es azúcar quemada, le ponen papelón muy espeso para que el pan sea oscuro, entonces le dicen a las personas ‘este pan es muy integral porque tiene mucha fibra, mira el color que tiene’ y es absolutamente falso. El pan para diabético no es oscuro, no puede ser oscuro porque sencillamente no puede dorar en el horno porque no tiene azúcar”, explicó la especialista en conversación con Versión Final.

Vega hace la advertencia como nutricionista para que un gran porcentaje de pacientes diabéticos cumplan una dieta estricta y sin consumo de azúcar: “Yo no voy a nombrar panaderías porque no es así, solo le digo a la gente que tenga cuidado y no se deje engañar”.

La también coordinadora de la maestría de nutrición de LUZ, indicó que su alerta surge tras la atención de un paciente diabético que con otras patologías requiere de una cirugía pero su glicemia se mantenía alta pese a cumplir estrictamente su dieta establecida.

“Su hermana me dice; ‘te juro que está haciendo bien la dieta’, pero tiene la glicemia alta. La entrevisté y el cuento era que compró un pan para diabético y le dijeron que ese pan era muy integral porque era negro”, recordó.

Ante la irregularidad, Vega le indicó que no podía seguir ingiriendo el producto: “Un paciente diabético no produce insulina para manejar el azúcar, dos más dos son cuatro, tú no puedes comer azúcar y te están vendiendo un pan que tiene caramelina”, acotó.

Un consejo que puede salvar vidas

Tras la anécdota, la especialista tomó la iniciativa de brindarles conocimientos a sus pacientes y a la ciudadanía en general para evitar que más personas pasen por la misma situación y se mostró dispuesta a brindar un consejo que puede salvar vidas.

“Así como ella le puede pasar a cualquier otro paciente diabético que no puede comer azúcar y se está comiendo ‘el veneno’ pero no lo saben”, prosiguió.

En cuanto a los desconocimientos nutricionales del consumidor de panes, explicó que el ciudadano busca el pan blandito pero que su textura se debe a que fue creado con un alto porcentaje de grasa.

“El pan aguadito es el pan que tiene más grasa, y la gente dice que no. Son errores conceptuales que tiene la gente en torno al pan. Ven un pan para diabético pero ven el pálido y el negro, entonces eligen el doradito, marroncito, negrito”, continuó.

La especialista reiteró que no iba a nombrar panaderías: “Yo no voy a empezar a difundir ni afectar a nadie en particular, yo no les voy a hacer daño al gremio panadero, yo lo que estoy es alertando a la gente”.

Finalmente, instó a los panaderos a sincerarse con sus clientes y a las personas con algún familiar diabético a asesorarse en cuanto al valor nutricional de cada producto para que puedan garantizar la estabilidad de su ser querido.