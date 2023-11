"No hay ningún pleito judicial": Familiares desmienten presunta invasión en casa de Excio Puche

No existe ningún problema judicial en la casa de Excio Puche ubicada en la calle 66 de la parroquia Olegario Villalobos, así lo aseguraron los hijos de este señor de 95 años, tras problemas personales con su media-hermana quien los acusó de invadir esta propiedad.

Tras una publicación realizada el pasado sábado 28 de octubre, los otros cuatro hijos del señor se presentaron con su abogado en las instalaciones de este medio de comunicación para esclarecer los hechos, luego que Liliana Puche declarara que sus consanguíneos se negaban a desocupar esta casa, cuando su padre necesita venderla con urgencia.

"No hay ningún pleito judicial, judicialmente no hay nada, no hay ningún tribunal que esté conociendo eso, simplemente ella va y dice que le invadieron la casa a su papá", detalló el abogado Joel Herdenez.