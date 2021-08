“No es solo reactivar trasplantes, hay que acondicionar los centros”, advierten especialistas

Cada vez que uno de sus pacientes fallece a la espera de un trasplante de riñón, Belén Arteaga siente frustración, impotencia y tristeza. Ella, jefa de Nefrología del hospital de niños J. M. de los Ríos, recuerda la época en la que su servicio podía brindar una alternativa más allá de la diálisis y realizar hasta 22 operaciones al año, pero en cuatro años no ha podido hacer ninguna a pesar del llamado a reactivar los trasplantes.

En el país, el sistema de procura de órganos y tejidos, a cargo de la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (Fundavene), ente adscrito al Ministerio de Salud, está suspendido desde junio de 2017. Desde entonces, muchos pacientes han empeorado, al igual que las condiciones del hospital, recoge un reportaje de Efecto Cocuyo.

Nefrología antes contaba con un laboratorio especializado que ahora no funciona por falta de personal e insumos. En el hospital solo pueden hacer hematología, urea y creatinina, y en un solo turno laboral debido a la ausencia de bioanalistas.

Tampoco cuentan con radiología permanente ni con algunos de los servicios indispensables para el seguimiento de los pacientes, como Cardiología o Terapia intensiva, que siguen cerrados.

Es frustrante porque tú intentas hacer algo, pero sientes que por más que tengas la intención y el conocimiento hay muchas cosas que te limitan “, dice Arteaga, nefróloga pediatra, a Efecto Cocuyo. “Por más que tratemos, los pacientes van deteriorando su condición general. Por más que uno busque y haga, no puede evitar que presenten complicaciones”.

El pasado 3 de agosto, una de las pacientes de la doctora Arteaga murió: Niurka Camacho. Acababa de cumplir 15 años. A finales de junio, Niurka se había pronunciado con valentía ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir apoyo a la región para la reactivación de los trasplantes, la única opción que le quedaba después de la diálisis.

Sin trasplantes, las complicaciones de los pacientes se agudizan. Niurka, quien ya había superado en el pasado una bacteria y cambios de catéter, tenía una cardiopatía, uno de los factores que los doctores sospechan que pudo descompensarla y derivar en su muerte.

“Si a lo mejor hubiese tenido la opción de trasplantarse, que es lo otro que uno busca ofrecer a un paciente renal crónico, si pudiéramos trasplantar pudiera ser distinto, pero ahora no tenemos esa posibilidad para ninguno. Son unos niños que uno ve a diario, que uno sabe que si todas esas cosas estuviesen funcionando pudieran haberles mejorado las vidas a los que han fallecido”, destaca.

Pero la reactivación del sistema de procura de órganos y tejidos, que permitía hacer trasplantes de donantes fallecidos, no es suficiente para poder trasplantar. El primer paso, según Arteaga, es mejorar las condiciones de los hospitales.

Sostiene que si el día de mañana anuncian la reactivación de los trasplantes, la realidad del hospital no permitiría que se realizasen: hoy el centro es similar a un ambulatorio.

No podemos trasplantar a un niño y del área quirúrgica sacarlo a otro centro a hacerle rayos x o exámenes que se tienen que hacer de inmediato y que las condiciones del hospital no nos permiten”, añade la nefróloga pediatra. “No es solo reactivar los trasplantes, lo primero es acondicionar los centros“.