"No es brujería": Habló creador de polémica obra de Guaicaipuro en la autopista Francisco Fajardo

La obra Gran Cacique Guaicaipuro colocada en la Autopista Francisco Fajardo ha causado muchas críticas entre los caraqueños. Sin embargo, el escultor Juan Rodríguez aseguró que su escultura es "ingeniería viva" y no "brujería" como muchos comentan.

La obra Gran Cacique Guaicaipuro es ingeniería viva. Está construida sobre una estructura capaz de soportar 25 toneladas y la obra solo pesa 7,5. Tiene pararrayos, protección de vientos y es antisísmica", indicó.

Destacó que el material que más predominó en su obra es hierro reciclado y la pintura es automotriz con sellador para asegurar la durabilidad.

"La obra Gran Cacique Guaicaipuro, que está próxima a ser culminada, es una reivindicación de nuestro ancestros que comenzaron a luchar contra los españoles y de la descolonización", precisó.

Durante una entrevista ofrecida al periodista Vladimir Villegas, Rodríguez sostuvo que la obra fue financiada por Petróleos de Venezuela (Pdvsa), aunque no ha sido costosa por el material reciclado.

"Si hacen una obra se molestan, pero si no la hacen se siguen molestando (…) Algunas personas han hablado sandeces de la obra Gran Cacique Guaicaipuro. Hay gente que dice que por qué con ese dinero no arreglan un hospital. Esa obra está construida con material reciclado, lo que se invirtió no da para arreglar un hospital", aseguró.

Aunque manifestó que algunos comentarios le han causado risa "porque dicen que la obra Gran Cacique Guaicaipuro se parece a Mazinger Z. El venezolano siempre con su alegría".

¿Brujería en la autopista Francisco Fajardo con la obra de Guaicaipuro?

Asimismo, Juan Rodríguez aseguró que esta escultura y los petroglifos en la autopista "no tiene nada que ver con la brujería".

He escuchado comentarios que asocian la obra Gran Cacique Guaicaipuro con la brujería, esta obra no es brujería, es cultura de nuestros indígenas. Los petroglifos no son brujería. Era la escritura de nuestros aborígenes en el pasado", comentó.

Por otra parte, pidió respeto para el trabajo de cada autor: "Yo estoy muy claro que no soy Picasso ni soy Cruz-Diez (…) el arte no es hacer simplemente algo perfecto. El arte es hacer y desmontar la realidad según cada autor y hay que respetarlo".