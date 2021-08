Niños del Hogar Clínica San Rafael buscan padrinos; necesitan $ 1.000 para ser operados [+Fotos]

“Tú tienes el control, tú tienes el control”. La voz de Keiver cantando en uno de los pasillos del Hogar Clínica San Rafael, en Maracaibo, contrasta con su afección en las extremidades inferiores.

Este pequeño de siete años necesita ser intervenido quirúrgicamente en sus pies. Él y otros cinco niños (tres hembras y tres varones) acudieron este miércoles 25 de agosto al Hogar Clínica, como parte del Programa de Apadrinamiento de Cirugías de Niños, de familias de escasos recursos, programa que persigue ubicar personas de considerables ingresos, empresas, instituciones, que puedan aportar para que estos menores sean operados.

Además, refiere que el Comité de Damas y el programa ubican a empresarios renombrados o empresas reconocidas que puedan apadrinar a chiquillos de familias de pocos recursos, quienes necesiten una cirugía, para que realicen el aporte y de este modo esos infantes logren, una vez operados, caminar de manera normal y estar sanos plenamente.

La coordinadora de Trabajo Social de la Clínica San Rafael, Thairy Briceño, detalló que antes de seleccionar a los chicos de menores recursos que requieran una cirugía, se hace una evaluación médica y luego pasan por trabajo social.

Alrededor de 35 niños al mes son los que entran en el Programa de Apadrinamiento para que ciudadanos o empresas con condiciones para hacer los aportes puedan costear la intervención de la que son objeto los beneficiados, dijo el asistente del Departamento de Donaciones del Hogar Clínica y del representante del Programa de Apadrinamiento, Fabio Andrés Romero.

Por su parte, el médico cirujano de la clínica, Eleazar Shiera, señaló que los menores son objeto de cirugías de patologías difíciles. Añadió que este jueves 26 de agosto está previsto operar a un niño en el tórax.

Virginia Ado se presentó al Hogar Clínica con su hijo de 14 años, que necesita una intervención en sus pies, con un costo de 1.300 dólares.

Ellos llegaron a la ciudad, procedentes de la población Río de Oro, municipio Jesús María Semprún, en plena frontera con Colombia.

Los dos son de la etnia barí. El adolescente, que estaba en silla de ruedas, necesita una operación de alargamiento de tendones en los pies. Se trata de una cirugía que hará posible que camine sin necesidad de doblar sus extremidades inferiores.

Soy padre y madre de este muchacho. El padre ha brillado por su ausencia, pero yo he echado para adelante. He llorado, he sufrido, pero eso no me ha parado. Fui a la Gobernación a ver si nos ayudaban, pero me aconsejaron que viniera al Hogar Clínica San Rafael, y aquí estoy, esperanzada en que mi hijo será operado”, narró la señora Virginia.